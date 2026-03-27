Anche quest’anno, il Gruppo Artistico Giovanni Paolo II della Parrocchia di Santa Maria degli Angeli di Partanna Mondello metterà in scena, nella borgata palermitana, la Sacra Rappresentazione della Passione di Gesù Cristo, giunta alla sua 59^ edizione.

La Passione di Gesù Cristo di Partanna Mondello, curata dall’Associazione presieduta da Giuseppe Gottuso, è un evento religioso e culturale di grande rilevanza in Sicilia, messo in campo con tanto spirito di sacrificio e abnegazione da parte di tutti i componenti che, da sempre, contraddistingue l’evento negli anni.





Si tratta di una rappresentazione che ripropone le ultime ore della vita di Gesù Cristo, con un focus particolare sulle emozioni e le sofferenze che ha vissuto durante il suo cammino verso la crocifissione. Ogni anno, in occasione della Settimana Santa, la comunità di Partanna Mondello si unisce in questa tradizione che ha radici profonde nella storia del territorio, e che assume sempre un forte valore spirituale per i partecipanti.

“La rappresentazione – come testimoniano gli Organizzatori – non è, e non vuole essere, solo un evento teatrale, ma una vera e propria celebrazione della fede cristiana. Inoltre, l’evento richiama anche visitatori da altre parti dell’Isola, contribuendo alla diffusione della cultura e della tradizione locale”.





Anche quest’anno, la scalinata del Teatro Massimo di Palermo, è stata testimone del toccante e crudele atto della Crocifissione che si è svolta lo scorso sabato, e che ha ricevuto grandi apprezzamenti dal pubblico presente.

Mentre, a Partanna Mondello, tutto avrà inizio la Domenica delle Palme (29 marzo) alle ore 17; per la via principale della borgata si snoderà “L’ingresso a Gerusalemme e il Corteo Storico”.

Poi, mercoledì 1 aprile, a partire dalle ore 21, si svolgeranno: il tradimento di Giuda, l’Ultima Cena, l’Orto degli ulivi, la cattura e il processo davanti al Sinedrio. Infine, sabato 4 aprile, dalle ore 11, con il Pretorio di Pilato, partirà la suggestiva Via Crucis e la Crocifissione, con la conclusione delle rappresentazioni che avverranno in vari luoghi nella borgata.

Gli appuntamenti avranno luogo presso l’Ex Onpi e il Boschetto in via Santocanale.

Luogo: Parrocchia Santa Maria degli Angeli , Via Santocanale , PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 17:00

Artista: Gruppo artistico Giovanni Paolo II

Prezzo: 0.00

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.