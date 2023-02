LA NOVITA'

Via libera dal nuovo Cda della Seus a due istituti contrattuali che erano attesi da tempo dai dipendenti della società consortile che cogestisce il 118 in Sicilia: saranno garantiti per la prima volta, infatti, sia i buoni pasto che il riconoscimento all’interno dell’orario di lavoro del cosiddetto “tempo tuta” al personale che ne ha diritto.

I componenti del consiglio di Amministrazione- cioè il presidente Riccardo Castro, il vicepresidente Pietro Marchetta e Maria Stella Marino- hanno comunicato ufficialmente ai sindacati che è disponibile la somma per procedere al pagamento dei buoni pasto relativi al 2023 e all’arretrato 2022, così come previsto dal recente e nuovo contratto di servizio triennale siglato tra Seus e Regione. Inoltre la Seus, così come stabilito dalla normativa in materia, considererà all’interno dell’orario di lavoro pure il tempo impiegato, 14 minuti, per indossare la tuta prima di svolgere l’attività lavorativa e dismetterla a fine turno.

Il presidente Riccardo Castro sottolinea: “I lavoratori della Seus assolvono ai propri doveri quotidianamente, con grande professionalità e spirito di sacrificio, salvando centinaia di vite umane. Il nuovo C.d.A., pertanto, è orgoglioso di avere accelerato e portato a compimento l’iter per riconoscere loro due diritti- i buoni pasto e il “tempo tuta”- che attendevano da anni”. Infine, durante il C.d.A. è stato dato il via libera alla pubblicazione della gara per il prossimo affidamento del servizio di assicurazione dei mezzi di soccorso.

I sindacati: “Subito il confronto”

“Seus 118 è una delle società strategiche della Regione siciliana, anche in virtù del ruolo cruciale nella tutela della salute dei cittadini: è necessario avviare subito un tavolo di confronto con il nuovo cda per affrontare i tanti problemi vissuti dai lavoratori, programmando insieme il futuro”. Lo dicono Giuseppe Badagliacca, Claudio Dolce e Fabio Mondello del Csa-Cisal, Alessandro Idonea e Carmelo Salamone di Fials e Domenico Amato e Manzo Mario di Confintesa a margine dell’incontro delle organizzazioni sindacali con il nuovo Consiglio di amministrazione di Seus composto da Riccardo Gabriele Castro, Maria Stella Marino e Pietro Marchetta.

“Abbiamo fatto gli auguri di buon lavoro al presidente e ai consiglieri – dicono i sindacalisti – e posto la necessità di affrontare alcuni temi come le carenze di personale, l’aggiornamento delle graduatorie e il pagamento dei buoni pasto, a cui i lavoratori

hanno diritto come confermato da una sentenza della Cassazione. Chiediamo però alla Regione di valorizzare adeguatamente Seus 118, risolvendo ogni pendenza economica a beneficio dei cittadini e dei dipendenti”.