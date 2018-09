In quella piazza c'è la scuola elementare, il 118 e la guardia medica

Sfiorata la tragedia a Montelepre (Pa). In largo Ospedale nei pressi della postazione del 118, il presidio della Guardia Medica e la scuola elementare un grosso ramo si è spezzato.

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Partinico per mettere in sicurezza l’albero e verificare che non vi siano altri rami pericolanti.

“Non c’è ombra di dubbio che in pieno giorno ed in piena attività scolastica, quello che è accaduto ahimè pochissimi minuti fa poteva assumere risvolti drammatici – dice il consigliere comunale di Montelepre Salvatore Pisciotta – Ringraziamo Dio che non sia accaduto nulla di grave.

Per fortuna, nessun danno a persone. E pensare che proprio questo albero era stato attenzionato pochi giorni fa”.