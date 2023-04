Intervento dei carabinieri della compagnia di Carini

Sfondano la vetrata e rubano sigarette e gratta e vinci da un’area di servizio a Capaci, vengono inseguiti e arrestati

Due uomini hanno preso di mira la stazione di servizio della Eni. Hanno sfondato la vetrata del bar si sono introdotti all’interno asportando sigarette e diversi tagliandi del gratta e vinci.

I carabinieri della radiomobile di Carini, con l’ausilio dei colleghi della stazione di Capaci, su segnalazione telefonica da parte di Ksm Security, sono intervenuti tempestivamente e si sono lanciati all’inseguimento di una Fiat Panda, intercettata lungo la statale 113.

Nell’auto è stato ritrovato un sacchetto contenente la refurtiva: sigarette e gratta e vinci. I due soggetti sono stati portati in caserma.

Banda spacca vetrine a Carini

Ladri in azione a Carini in un negozio di abbigliamento. Qualcuno ha spaccato la vetrina dell’esercizio in via Marconi.

Prima hanno segato le grate della saracinesca e poi con un sasso hanno distrutto il vetro. Poi sono entrati nel negozio Gambino portando via capi di abbigliamento.

Danni per migliaia di euro per il commerciante. Nella zona ci sono le telecamere installate dall’amministrazione comunale. Le forze dell’ordine intervenute hanno acquisito le immagini per risalire agli autori del colpo.