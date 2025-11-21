E' il terzo colpo dall'inizio del mese

Furto la scorsa nel negozio Gucci a Palermo in via Libertà. Con un’auto, forse una vecchia Panda, i ladri hanno sfondato la vetrina e hanno portato via borse e accessori che si trovano nella vetrina che era stata allestita in questi giorni con la nuova collezione.

Secondo una prima stima il danno ammonta a circa 40 mila euro.

Le indagini sono condotte dagli agenti di polizia che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori.

Furto da 40 mila euro all’Hard discount

Banda del buco in azione a Palermo. Ad essere preso di mira l’Hard Discount in via Placido Rizzotto a Palermo. I ladri hanno fatto un foro nella parete e poi con il flex hanno aperto la cassaforte portando via circa 40 mila euro.

Sono intervenuti i carabinieri che hanno iniziato le indagini per risalire agli autori. Sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza. E’ il secondo colpo messo a segno con le stesse modalità e con le stesso bottino.

Colpo al Conad di via dell’Orsa Minore

Qualche giorno fa era stato preso di mira il Conad in via dell’Orsa Minore. Anche qui la tecnica è stata la stessa.

Sono entrati dal tetto del supermercato Conad in via dell’Orsa Minore a Palermo. La banda del buco è riuscita a entrate nel centro commerciale e portare via 40 mila euro che custoditi dentro la cassaforte.

Ad accorgersi del colpo sono stati i dipendenti non appena entrati al lavoro. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

E’ intervenuta anche la scientifica che ha eseguito i rilievi per cercare impronte utili per risalire agli autori del colpo.