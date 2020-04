Bloccati dai carabinieri del Radiomobile e di piazza Marina

Nella notte fra sabato e domenica i carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo con i militari della stazione di Piazza Marina, hanno arrestato con l’accusa di tentato furto G.L.B. e H.A. entrambi di 19 anni palermitani.

I due insieme ad un ragazzo di 15 anni denunciato per tentato furto hanno cercato di sfondare la vetrina del negozio di scarpe Foot Locker in via Mariano Stabile.

Il tentato furto è stato sventato dai militari che li hanno inseguiti e presi. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per i due l’affidamento in prova ai servizi sociali.