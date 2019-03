Indagano i carabinieri

Ancora vetrine sfondate a Palermo e furti compiuti nella notte. I colpi messi a segno da Spinnato in via Principe di Belmonte e in via Villareale al Giardino di Rose.

Nel primo caso solo danni alle vetrine e il ladro si è anche ferito, nel secondo caso il colpo è stato messo a segno e sono stati portati via soldi delle mance dei camerieri e i soldi che si trovavano in cassa. Il bottino è da quantificare.

I danni più ingenti in questi casi sono per le vetrine che dovranno essere sostituite. Le indagini sono condotte dai carabinieri che in entrambi i casi sono intervenuti con la scientifica per cercare tracce utili a risalire ai ladri che in questi ultimi mesi stanno mettendo a ferro e fuoco i negozi del centro.

In questi mesi la banda ha tentato e messo a segno colpi a centri commerciali, gioiellerie, pub, negozi di abbigliamento e di ottica in gran parte nel centro storico del capoluogo siciliano.