Il Comune ha riacquisito il primo piano di un edificio in piazzetta della Pace. Si tratta di locali occupati abusivamente e che in passato ospitavano gli uffici alla dell’Urbanistica comunale.

L’intervento é stato effettuato dal personale dall’assessorato all’Emergenza abitativa, con il supporto della polizia municipale, del canile municipale e degli agenti della Polizia di Stato e si é svolto in maniera volontaria da parte degli occupanti anche grazie al supporto del servizi sociali comunali.

Adesso – come si legge in una nota dell’assessorato – in questi locali saranno attivati dei servizi di prossimità destinati al territorio che si aggiungono a quelli di prossimità sanitaria e sociale e di dormitorio pubblico attivi al piano terra della struttura.

In base a una direttiva del sindaco Roberto Lagalla – si continua a leggere nella nota – una parte degli spazi idonei potrà inoltre essere utilizzata per fronteggiare l’emergenza freddo a favore delle persone senza fissa dimora.

Lagalla: “Si riafferma con forza principio di legalità”

“Questa operazione – commenta Lagalla – ha un valore duplice e fondamentale. Da un lato il Comune si riappropria di un immobile pubblico, restituendolo alla comunità e destinandolo a servizi essenziali per il territorio; dall’altro si afferma con forza il principio della legalità, contrastando occupazioni abusive e attività illecite che prosperano sulla fragilità delle persone. È un percorso che proseguiremo con determinazione, per tutelare il patrimonio pubblico e garantire che venga utilizzato esclusivamente per finalità sociali e collettive”.

Ferrandelli: “Le proprietà pubbliche tornano in mano al comune”

“Dopo il Collegio della Sapienza alla Kalsa, Palazzo La Rosa in via Alloro e l’ex delegazione di San Giovanni Apostolo al Cep – afferma l’assessore all’Emergenza abitativa Fabrizio Ferrandelli – continua l’opera del Comune di Palermo di riappropriazione di immobili pubblici occupati abusivamente, sottraendoli a possibili usi illegali, recuperando progressivamente il controllo sul patrimonio comunale e restituendo questi luoghi a funzioni sociali e di utilità per la collettività”.

Poi Ferrandelli sottolinea che “Le operazioni si sono protratte per diverse ore, rendendo necessario l’intervento delle forze di polizia e lo svolgimento di rilievi approfonditi, anche in relazione alla possibile presenza, nel corso degli anni, di attività illecite all’interno dei locali. Non si esclude, infatti, che l’immobile fosse divenuto teatro di spaccio di sostanze stupefacenti e di un vero e proprio mercato sommerso, basato su forme di affitto illegale delle stanze degli ex uffici, a danno di cittadini fragili”.

“Un ringraziamento particolare – conclude l’assessore – va alla polizia municipale, all’assessorato del Patrimonio, all’assessorato alle Attività sociali e alle forze della Polizia di Stato che, tempestivamente attivate, hanno garantito sicurezza e un’efficace regia delle operazioni”.