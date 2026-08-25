Momenti di paura a Partinico nel palermitano quanto un uomo barricato in casa ha minacciato di far saltare in aria la palazzina. E’ successo nel quartiere San Gioacchino – Madonna del Ponte. Un quarantenne partinicese si è barricato nella sua abitazione di via Roma, e ha minacciato di far esplodere la casa con una bombola di gas.

L’uomo si è messo in piedi sul letto ha aperto la valvola del gas e in mano aveva l’accendino. Polizia e carabinieri non hanno perso tempo e hanno fatto irruzione, bloccando l’uomo e mettendo in sicurezza la bombola, grazie all’intervento dei vigili del fuoco.

Il quarantenne è stato sedato dal personale del 118 e trasferito all’ospedale “Civico”, non è in pericolo di vita.