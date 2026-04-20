Un giovane si barricata in casa e minaccia i genitori a Palermo. Succede in un appartamento in via Salamone Marino dove il figlio si è barricato nella propria abitazione in uno stato di forte agitazione e armato ha minacciato i genitori.

L’allarme è scattato quando la madre, terrorizzata dal comportamento violento del figlio, è riuscita a chiamare i soccorsi. La donna è fuggita attraverso una porta di servizio. Nell’appartamento rimane bloccato il padre, sotto la costante minaccia del figlio.

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Sono intervenuti dei carabinieri che hanno circondato la zona e avviato una trattativa. I militari stanno tentando di stabilire un contatto con l’uomo, cercando di convincerlo a deporre l’arma e ad aprire la porta per permettere il rilascio del genitore.

​Oltre alle forze dell’ordine, l’area è presidiata dai vigili del fuoco, pronti a intervenire per aprire la porta di casa.

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Presenti sul luogo anche i sanitari del 118 con diverse unità di soccorso, tra cui un’automedica, pronti a prestare assistenza medica o a gestire il trasferimento dell’uomo in una struttura protetta una volta risolta la crisi.