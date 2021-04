Intervento del 118

Tragedia oggi in via Torino a Palermo. Un uomo di 52 anni si è lanciato da una finestra di un palazzo. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118. In tanti hanno assistito alla scena.

I medici hanno cercato di rianimarlo e portarlo d’urgenza all’ospedale Civico. Qui è morto per i gravi traumi provocati dalla caduta.

Le indagini sono condotte dalla polizia. Non si conoscono i motivi del gesto che ha lasciati i tanti che conoscevano il palermitano nello sconforto.