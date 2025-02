“Dopo il freddo del mese di dicembre, gennaio ha prodotto di nuovo una marcata anomalia termica mensile, sostanzialmente in linea con quanto osservato a livello nazionale. Lo scarto rispetto alla norma del periodo 2003-2022 risulta di ben 1,5 °C in più. In base ai numeri, come temperatura media regionale, valutata sulle serie Sias 2002-2024, gennaio 2025 con 10,37 °C risulta inferiore solo di pochi centesimi di grado al massimo valore precedente registrato nel 2007”.

Lo dicono i tecnici del servizio informativo agrometeorologico siciliano confermato che il mese di gennaio 2025 tra i più miti degli ultimi anni.

“Oltre alla media regionale delle medie, anche gli altri indici sono risultati vicini ai valori massimi delle serie; tra questi la media regionale delle massime assolute, inferiore anch’essa a quella registrata nel 2007 ma comunque elevata a causa dell’avvezione meridionale che ha interessato la regione il giorno 28 gennaio . aggiungono i tecnici – Il massimo valore assoluto toccato quel giorno durante il mese sulla rete Sias, i 27,2 °C registrati dalla stazione Patti (Messina), è stato di solo un decimo inferiore al valore massimo di gennaio della rete Sias, registrato nel 2021 dalla stazione Militello Rosmarino (Messina).Il valore minimo assoluto nel mese è stato registrato dalla stazione Linguaglossa Etna Nord il giorno 15. Pantelleria con 13,6 °C è stata la stazione con la temperatura media mensile più alta di tutta la regione.