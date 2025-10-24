Sbarcano in Sicilia i colossi europei e non soltanto del trasporto su ferro. Sono in corso gli ultimi preparativi per la prossima edizione del Rail Interior Innovation Summit di RedCabin, che quest’anno sarà ospitato a Palermo dal 28 al 30 ottobre.

L’importante evento è organizzato da OMER, società attiva nel settore della componentistica e arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario a livello internazionale e considerata fiore all’occhiello siciliano nel settore. Omer accoglierà i principali protagonisti dell’innovazione del settore interiors per un summit nell’ultimo dei tre giorni. L’evento, che si svolgerà al Marina Convention center, si concluderà, nella terza d ultima giornata, con una visita guidata al quartier generale dell’azienda.

I vertici dell’industria ferroviaria a Palermo

L’evento riunirà i principali decisori e professionisti del mondo ferroviario – tra cui costruttori, operatori, designer, fornitori, associazioni e agenzie governative – con l’obiettivo di promuovere la collaborazione e lo scambio di idee attraverso numerose sessioni di incontro dedicate.

In particolare, durante le tre giornate, i partecipanti potranno prendere parte a dibattiti, tavole rotonde e momenti di networking, che vedranno protagonisti alcuni dei più importanti player del settore, tra cui Deutsche Bahn, SNCF, Alstom e Transport for London, solo per citarne alcuni.

Nelle prime due giornate del summit, gli ospiti avranno l’opportunità di ascoltare interventi dedicati ai principali temi e trend del comparto, come sostenibilità, digitalizzazione, accessibilità, sicurezza a bordo e esperienza premium dei passeggeri. Sarà inoltre possibile approfondire le strategie con cui il settore sta affrontando queste sfide e scoprire come potrebbero evolversi le tecnologie e gli interni dei treni del futuro.

L’impianto di Palermo

Nella terza giornata dell’evento è prevista la visita allo stabilimento OMER di Palermo, durante la quale i partecipanti potranno conoscere da vicino il funzionamento dell’impianto e la visione dell’azienda per il futuro e per lo sviluppo di tecnologie produttive innovative capaci di contribuire in modo concreto a trasformare il viaggio a bordo dei treni e delle metropolitane.

“Ospitare il Railway Interior Innovation Summit Europe di RedCabin è per noi motivo di grande orgoglio e rappresenta un importante riconoscimento del ruolo di OMER come protagonista nel panorama ferroviario internazionale – dice Giuseppe Russello, Presidente e CEO di OMER -. Accogliere professionisti, designer e innovatori da tutto il mondo significa creare uno spazio di dialogo e ispirazione sul futuro del trasporto ferroviario. In OMER abbiamo sempre creduto che collaborazione e innovazione siano le forze trainanti che plasmano il futuro del settore. Questo summit rappresenta un’occasione straordinaria per condividere idee, celebrare l’eccellenza tecnologica ed esplorare nuove soluzioni per rendere gli interni ferroviari sempre più sostenibili, confortevoli e incentrati sull’esperienza del passeggero. È con grande piacere che apriamo le porte a un evento così prestigioso che, in questi tre giorni, offrirà preziose opportunità di confronto e collaborazione, tracciando la strada per il continuo sviluppo dell’intera industria ferroviaria”.

“Siamo entusiasti di portare per la prima volta il Railway Interior Innovation Summit in Italia, insieme a OMER S.p.A, un’azienda che incarna perfettamente il tipo di innovazione necessario per far progredire il nostro settore – dice Monica Wick, founder e CEO di RedCabin -. Non vediamo l’ora di accogliere a Palermo i delegati provenienti da tutto il mondo, per quella che si preannuncia come un’esperienza indimenticabile”.

Che cosa è RedCabin

Fondata nel 2017, RedCabin è l’ente organizzatore della serie di summit ferroviari internazionali #RedCabinLIVE, un’iniziativa che punta sulla collaborazione e interattività per sviluppare nuovi prodotti, partnership e processi capaci di affrontare le principali sfide del settore ferroviario e migliorare l’esperienza di viaggio a bordo. Partecipano agli incontri dirigenti e figure di alto livello delle principali organizzazioni ferroviarie mondiali – tra cui operatori, studi di design e produttori – RedCabin è il punto di riferimento di numerosi progetti e idee innovative che stanno ridefinendo il modo in cui viaggiamo.

OMER fiore all’occhiello dell’industria siciliana di settore

OMER S.p.A., fondata a Palermo nel 1990 come società produttrice di componenti per veicoli su gomma, nel 1993 ha iniziato a operare nel settore della componentistica e degli arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario. Oggi OMER è un importante operatore a livello internazionale nel settore della progettazione e produzione di componentistica ferroviaria ad alto contenuto ingegneristico, progettuale ed innovativo, destinata all’allestimento di treni ad alta velocità, regionali e metropolitane.

La Società si posiziona quale partner dei costruttori dei convogli ferroviari, i quali ricevono i propri ordinativi da parte degli operatori del trasporto ferroviario. Il Gruppo è riconosciuto dai principali costruttori di materiale rotabile ed è specializzato nella progettazione e produzione di interiors ferroviari, ovvero rivestimenti interni destinati a tutte le aree del veicolo, di cabine per moduli sanitari (c.d. toilet module cabins), nonché della componentistica esterno carrozza, quali carenature (fairings) e ante porta (doors). I prodotti sono realizzati per un settore che ha una particolare attenzione all’impatto ambientale quale è il settore ferroviario. A tal proposito, l’utilizzo prevalente di alluminio all’interno dei treni è orientato ad una elevata riciclabilità.