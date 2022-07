“Sicilia giardino, paradiso terrestre”, il progetto del Gal Elimos e i suoi simbolismi

Redazione di

18/07/2022

A Palazzo dei Normanni, in Sala Gialla, è stato presentato il progetto del Gal Elimos che insieme alla rete Incultum punta a sviluppare il turismo culturale e sostenibile nel segno delle radici islamiche della provincia di Trapani.

La reason why di questo percorso è stata spiegata nel corso dell’incontro dall’avvocato Giada Lupo.

Per Lupo, “in questo itinerario si è data molta importanza agli elementi multisensoriale e ai simbolismi, perché il simbolo trasmette in una suggestione un grande flusso di significati che sono immediatamente percepibili. Ciò che legherà queste tappe sono l’aria e l’acqua, l’aria, perché intanto come simbolo rimanda immediatamente alla forza delle idee, alle forze della conoscenza del pensiero che i Greci la associavano”.

Il progetto non sarà soltanto una disclosure di un patrimonio culturale che ha origine nel periodo arabo della Sicilia: “In realtà, in quella che viene normalmente considerata la dominazione islamica, in realtà i primi contatti, le prime incursioni si ebbero a costruire alla nostra Pantelleria intorno al Seicento, circa 200 anni prima dello sbarco che la storia certifica nell’867”.