“Di fronte all’inspiegabile ritardo del governo Musumeci sulla definizione della zona economica speciale rispetto ad altre Regioni come la Puglia e la Campania che sono molto più avanti e al rischio che realtà importanti della Sicilia rimangano fuori dal perimetro delle aree poiché l’isola può disporre di una superficie di appena 50 chilometri quadrati”, imprenditori ed esponenti della società civile hanno deciso di costituire un comitato promotore delle Zes “a sostegno delle iniziative da avviare nella città metropolitana di Palermo”.

Al comitato hanno aderito Giovanni Felice, Luisa La Colla, Felice Coppolino, Gianni Borrelli, Giuseppe Pellerito, Marcello Richichi, Giuseppe Veniero, Giuseppe Napoli, Salvo Barone e Antonio Alessi. La sede provvisoria del costituente comitato è sita in Via Catania, 51. I promotori dell’iniziativa hanno inviato una lettera a Leoluca Orlando, in qualità di presidente della città metropolitana di Palermo, con l’obiettivo di coinvolgere l’ex Provincia.

“Nell’area metropolitana di Palermo ci sono ampie zone aventi i requisiti per rientrare tra le aree proponibili – si legge nella missiva inviata a Orlando – Le incentivazioni previste dalla istituzione della Zes rilanceranno l’economia locale attraverso l’insediamento di nuove attività produttive ma anche di sostegno alle attività esistenti”. I promotori del comitato scrivono a Orlando di temere “che le aree inserite e il progetto economico di sviluppo immaginato dalla Regione possa penalizzare le aspettative dell’area metropolitana di Palermo”.

“Al fine di concordare una azione comune con l’ex Provincia di Palermo, ora area Metropolitano – si legge nella lettera – i sottoscrittori ritengono propedeutico alla costituzione del Coordinamento, un incontro con il presidente dell’area Metropolitana di Palermo”.

Il docente universitario Aldo Berlinguer è stato nominato consulente per le aree Zes (zona economia speciale) dall’assessore regionale alle Attività produttive Mimmo Turano.

“Si tratta di una professionalità di alto profilo”, dice l’assessore. Berlinguer si è occupato delle Zes per la Regione Puglia, ed è ritenuto tra i massimi esperti. Turano spiega che la commissione che si sta occupando di redigere la proposta di definizione del perimetro Zes in Sicilia, dove scatteranno agevolazioni fiscali e semplificazione burocratica per attrarre investimenti, “si è riunita più volte e sta portando avanti il lavoro”.

“La proposta sarà definita entro la fine dell’anno”, afferma Turano. “Appena la bozza sarà pronta incontreremo l’Anci, le associazioni di categoria e i sindacati per coinvolgerli nel progetto – sottolinea Turano – Al momento pensiamo estendere il perimetro della Zes, che non può superare una superficie stabilità per decreto di 54 Km quadrati, in quante più aree possibili in Sicilia, comunque ci rientreranno solo superfici pubbliche, come per esempio i terreni delle Asi”.