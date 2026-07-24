Manca poco all’appuntamento con “Sicilia in Tavola”, in programma venerdì 24 luglio dalle 10.30 alle 14.30 presso l’Auditorium ECULAB di via Francesco Crispi 11/21 a Palermo. Giunta alla sua seconda edizione, l’iniziativa è curata dal Dipartimento regionale dell’Agricoltura e organizzata da E.C.U. – European Culture University, e porta nello stesso spazio istituzioni, mondo accademico, imprese e operatori della comunicazione per rafforzare la conoscenza del sistema agroalimentare regionale.

L’evento apre con l’intervento del dott. Francesco Panasci, giornalista, presidente di E.C.U. e Responsabile Unico del Progetto, che traccerà gli obiettivi programmatici dell’iniziativa e il contributo della comunicazione alla valorizzazione del patrimonio agroalimentare dell’Isola.





La sessione scientifica con l’Università di Palermo

Alle 10.30 prende la parola il prof. Salvatore La Bella, ricercatore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell’Università degli Studi di Palermo e responsabile dell’Ente di ricerca CORISSIA, che analizzerà la qualità delle produzioni regionali, le filiere produttive, il modello della dieta mediterranea e il ruolo della ricerca scientifica come leva di sviluppo per l’agricoltura siciliana.

Segue alle 11.00 il prof. Carlo Greco, docente dell’Università degli Studi di Palermo e Vicesindaco di Marineo, con un approfondimento sulle tecnologie di agricoltura di precisione applicate alla tutela delle produzioni territoriali. L’intervento richiamerà in particolare il percorso del Pane di Marineo verso il riconoscimento come Presidio Slow Food, insieme al recupero dei grani antichi siciliani e della varietà “Gigante Rosso di Marineo”.

Alle 11.30 il focus si sposta sulla formazione, con gli interventi del dott. Dario Matranga e della dott.ssa Vincenza Sciabica, dell’ITS Academy Sicani, che illustreranno il ruolo della comunicazione strategica nel comparto agroalimentare e le modalità con cui la formazione specialistica può accompagnare il trasferimento di competenze e tecnologie alle imprese del territorio.





Le voci delle filiere produttive e la tavola rotonda

Dalle 12.00 trovano spazio le testimonianze dirette di aziende agricole e produttori siciliani, chiamati a raccontare modelli produttivi, criteri di qualità e strategie di valorizzazione delle rispettive filiere. Alle 12.45 è in programma l’anteprima del video-racconto “Sicilia in Tavola”, prodotto come strumento di promozione audiovisiva del territorio e pensato per la diffusione sui canali digitali e televisivi.

Alle 13.00 si svolge la tavola rotonda conclusiva, “Ricerca, imprese e comunicazione: come valorizzare il patrimonio agroalimentare siciliano”, con la partecipazione di Francesco Panasci, Salvatore La Bella, Carlo Greco, Dario Matranga, Vincenza Sciabica e dei rappresentanti delle imprese del settore.





Degustazione guidata e chiusura dei lavori

L’iniziativa si chiude alle 13.30 con un light lunch e una degustazione guidata di prodotti tipici siciliani, accompagnata da momenti divulgativi sulle tradizioni agricole e sull’identità enogastronomica regionale. La chiusura dei lavori è fissata per le 14.30.

L’appuntamento si inserisce nel percorso che accompagna la candidatura della Sicilia a Regione Europea della Gastronomia, a conferma della volontà dell’Amministrazione regionale di sostenere un dialogo strutturato tra ricerca, formazione, imprese e comunicazione a beneficio dell’intero comparto agroalimentare siciliano. Appuntamento dunque a domani, per una giornata che promette di intrecciare sapere accademico e sapori del territorio.

Luogo: Auditorium ECULAB, via francesco crispi , 21, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Workshop

Ora: 10:30

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