L’economia siciliana fatica a correre, appesantita da una vera e propria zavorra burocratica e finanziaria. A fronte di oltre 87mila società di capitali attive, nell’Isola si contano più di 41mila imprese “zombie” – inattive, in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali mai chiuse – che spesso finiscono per bloccare l’accesso al credito bancario alle aziende sane.

Un “limbo” sempre più pesante per il tessuto produttivo dell’Isola, che sarà al centro dell’incontro pratico organizzato dalle startup Centro studi societari e Credialis, in programma venerdì 27 novembre alle ore 9:30 nella sede di Sicindustria a Palermo (via Alessandro Volta, 44).

I numeri del “buco nero” secondo Unioncamere

A fotografare la dimensione del fenomeno è l’Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia. Nei Registri delle imprese delle Camere di commercio dell’Isola risultano infatti 41.678 società di capitali giacenti, una cifra che sfiora la metà delle 87.096 società attive.

Nel dettaglio, questo esercito di imprese bloccate è composto da:

25.766 società inattive;

11.890 in scioglimento o liquidazione;

4.022 sottoposte a procedure concorsuali.

Perché le società “zombie” bloccano i prestiti alle aziende sane

Il meccanismo che frena gli investimenti è legato a doppio filo alla valutazione bancaria. Sempre più spesso, infatti, una Spa o una Srl perfettamente in regola si vede negare un finanziamento perché uno dei suoi soci risulta ancora collegato a una vecchia società abbandonata in procedure di crisi mai concluse.

Quello che molti imprenditori ignorano, però, è che la legge permette di sanare e chiudere queste posizioni in tempi rapidi, anche in automatico trascorso un determinato lasso di tempo, se affiancati da esperti. Una volta “ripulita” la posizione, attraverso un’analisi aziendale strategica e una corretta pianificazione finanziaria, le porte del credito tornano ad aprirsi.

L’incontro a Sicindustria e i risultati sul campo

Durante l’appuntamento del 27 novembre a Palermo verranno illustrate dimostrazioni pratiche su come risolvere queste pendenze e tornare bancabili. A spiegare il percorso saranno i fondatori e i tecnici di due realtà che negli ultimi mesi hanno già supportato centinaia di aziende: