La Sicilia investe su Termini Imerese non solo con le attività in corso per lo stabilimento ex Fiat ed ex Blutec e il suo rilancio ma anche con altre iniziative concrete e simboliche al tempo stesso.

Lunedì lo sportello per le imprese

“Con l’apertura dello sportello per le imprese a Termini Imerese, diamo un segnale concreto ad un territorio che attende da tempo risposte. Vogliamo offrire nuove opportunità, che intendono investire, creando sviluppo e occupazione. Il governo Schifani, in sinergia con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e con Invitalia, è impegnata a rendere questo strumento il motore di una vera ripartenza. Termini Imerese non può più essere il simbolo di una crisi infinita: deve tornare a rappresentare una speranza per i giovani e per chi vuole fare impresa.” afferma l’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo.

La convocazione delle parti al Comune di Termini

Lunedì prossimo (22 settembre 2025) alle ore 10.00, presso la Sala Conferenze del Comune di Termini Imerese (ex Chiesa Maria SS. della Misericordia, Via G. Mazzini n. 7), si terrà un incontro dedicato all’apertura dello sportello per la concessione di agevolazioni agli investimenti delle imprese.

L’iniziativa rientra nel percorso di rilancio dell’Area di Crisi Industriale Complessa di Termini Imerese, con l’obiettivo di favorire nuovi insediamenti produttivi, sostenere l’imprenditoria e garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali.

L’attenzione al territorio

L’attenzione a quel territorio è dimostrata anche da altro,. A fine luglio sono state, ad esempio, completate, collaudate e consegnate le opere di ammodernamento realizzate nell’agglomerato industriale di Termini Imerese. Presenti alla cerimonia di consegna il Commissario dell’Irsap, Marcello Gualdani, l’assessore alle Attività produttive, Edy Tamajo, il direttore dell’Irsap, Gaetano Collura e i funzionari che hanno seguito la realizzazione delle opere, assieme al sindaco di Termini Imerese, Maria Terranova e ad alcuni sindaci e amministratori del comprensorio. I lavori hanno riguardato la realizzazione di un sistema di fibre ottiche con annessa videosorveglianza.