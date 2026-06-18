Sono in vigore e possono entrare, adesso, nella piana fase di attuazione gli interventi regionali che puntano a sostenere l’occupazione stabile e accompagnare gli investimenti produttivi delle imprese siciliane. È questo l’obiettivo degli articoli 1 e 2 dell’ultima legge regionale di Stabilità, affidate alla gestione di Irfis FinSicilia attraverso il Fondo Sicilia.

La sfida siciliana in due interventi distinti ma complementari

Si tratta di due interventi distinti ma complementari, pensati per rafforzare il sistema economico dell’Isola, favorire nuove assunzioni a tempo indeterminato e premiare le aziende che scelgono di crescere investendo in Sicilia.

La prima misura, prevista dall’articolo 1 della finanziaria regionale, riguarda gli incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato. La seconda misura, prevista dall’articolo 2, si rivolge invece alle imprese che realizzano nuovi investimenti iniziali in Sicilia e che, in collegamento con questi investimenti, creano nuova occupazione a tempo indeterminato.

L’articolo 1 e il suo potenziale di crescita

E’ una misura rivolta ai datori di lavoro privati, comprese le realtà senza scopo di lucro che svolgono attività economica, e sostiene sia le nuove assunzioni sia la trasformazione dei contratti a termine in rapporti stabili. L’obiettivo è intervenire su uno dei nodi principali del mercato del lavoro siciliano: la necessità di rendere più strutturale l’occupazione, riducendo la precarietà e sostenendo le imprese che scelgono di consolidare il proprio organico.

Il contributo previsto è a fondo perduto e viene calcolato sul costo complessivo del lavoro sostenuto dall’impresa per il lavoratore assunto, includendo retribuzione annua lorda, contributi previdenziali e assistenziali, premi Inail e trattamento di fine rapporto. L’agevolazione ordinaria è pari al 10% del costo del lavoro per un periodo di 36 mesi, ma può salire al 15% in presenza di alcune condizioni premiali. Tra queste rientrano, ad esempio, l’introduzione di piani di welfare aziendale, il conseguimento di certificazioni ESG, investimenti aggiuntivi in salute e sicurezza, accordi per la riduzione stabile dell’orario di lavoro a parità di retribuzione, oppure l’assunzione di donne e persone con più di 50 anni disoccupate da almeno due anni. La dotazione finanziaria della misura è pari a 150 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2026-2028.

L’articolo 2 e lo sguardo alle imprese

La seconda misura, guarda, invece, alle imprese che realizzano nuovi investimenti iniziali in Sicilia e che creano, di conseguenza, nuova occupazione a tempo indeterminato. In questo caso l’incentivo non è legato soltanto all’assunzione, ma al rapporto tra crescita aziendale, investimento produttivo e creazione di lavoro stabile. Sono considerati investimenti iniziali, tra gli altri, la creazione di un nuovo stabilimento, l’ampliamento della capacità produttiva di uno stabilimento esistente, la diversificazione della produzione, il cambiamento fondamentale del processo produttivo o l’acquisizione di attivi di uno stabilimento chiuso o destinato alla chiusura.

Anche per l’articolo 2 il contributo è a fondo perduto ed è calcolato sui costi salariali dei nuovi posti di lavoro creati per effetto dell’investimento iniziale. L’intensità ordinaria dell’agevolazione è pari al 10% dei costi salariali stimati su un periodo di due anni e può arrivare al 15% al ricorrere delle condizioni premiali previste dall’avviso. La dotazione finanziaria è pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028.

Un approccio nuovo alla crescita che collega lavoro e politiche industriali

Le due misure, nel loro insieme, compongono una manovra regionale che punta a collegare politiche del lavoro e politiche industriali. L’articolo 1 sostiene direttamente la stabilizzazione e la nuova occupazione a tempo indeterminato; l’articolo 2 incentiva invece le imprese che, attraverso investimenti produttivi, generano nuova capacità economica e nuovi posti di lavoro. Irfis, in qualità di soggetto gestore, cura le procedure operative, l’istruttoria delle domande e la gestione attraverso la piattaforma telematica dedicata.