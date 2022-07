In Slovacchia migliora il suo personale nei 3000 piani di quasi 12 secondi

Record personale stracciato e bronzo continentale nei 3000 piani. Grande prestazione di Vittore Simone Borromini al Festival Olimpico della Gioventù Europea di atletica leggera in corso di svolgimento a Banska Bystrica, in Slovacchia.

Il giovanissimo fondista di Caltavuturo, 15 anni il prossimo 18 agosto, ha corso la distanza in 8’28”55 conquistando il terzo posto e migliorando così il tempo di 8’41”22 ottenuto quest’anno a Dortmund. È sceso di quasi 12 secondi oltre il suo primato.

Prestazione eccellente per Vittore Simone Borromini

Gara straordinaria per il giovanissimo siciliano della Atletica Cascina che ai 2000 metri ha transitato in quarta posizione con il provvisorio di 5’41’’, per poi affondare alla ricerca del podio che conquista meritatamente dietro il romeno Lucian Stefan, argento in 8’28”13 e davanti all’irlandese Cormac Dixon, quarto con il tempo di 8’28”62. Per Borromini una consacrazione internazionale.

Avvicinato il record italiano Under 16

Prestazione strabiliante con un crono personale superiore di soli due secondi dallo storico record italiano Under 16 di Christian Leuprecht che resiste da 36 anni: 8’26”41 ottenuto nel 1986.

Vittore Simone Borromini, portabandiera azzurro alla cerimonia d’apertura del Festival olimpico della gioventù europea di Banská Bystrica, dalla Sicilia si è trasferito, insieme alla sorella Federica (classe 2006) in Toscana approdando al Tuscany Camp di San Rocco a Pilli (Siena) con il tecnico palermitano Giuseppe Giambrone.

Già bronzo ai tricolori Cadetti nel 2021, oro nel cross a Trieste

La giovanissima promessa del fondo siciliano e nazionale è stato medaglia di bronzo nel 2021 ai tricolori cadetti sui 2000 e medaglia d’oro quest’anno nei Campionati di Cross di Trieste.

Ticali “Ha già la tempra del campione”

“È un ragazzo che, nonostante la giovanissima età, ha già la tempra del campione. In gara utilizza testa e cuore, e dimostra di non avere paura di nulla”. Sottolinea il professore Tommaso Ticali che conosce molto bene Vittore Simone Borromini e che non è assolutamente sorpreso della prestazione ottenuta dal siciliano.

“Sicuramente non è un caso questo risultato, come non lo è il primato nel Cross di Trieste. Vittore Simone ha la testa dell’atleta e, cosa molto importante, è in buonissime mani” ha concluso Ticali riferendosi a Giuseppe Giambrone che, in questi anni, ha lanciato giovani e promettenti campioni di tutte le Nazioni poi protagonisti alle Olimpiadi e ai Mondiali.