Allo stadio delle Palme - Vito Schifani il 17 e 18 settembre

L’atletica leggera siciliana sarà protagonista anche nel 2022. Palermo ospiterà la finale Bronzo del campionato di società assoluto. L’epilogo stagionale della terza serie nazionale per club si disputerà il 17 ed il 18 settembre allo stadio delle Palme – Vito Schifani di viale del Fante, già teatro della finale Argento dello scorso settembre e della finale Oro del lontano 2007.

Ad organizzare l’evento sarà l’Asd Media@, coadiuvata dal Cus Palermo e dalla Fidal Sicilia. La ratifica è arrivata nel corso dell’ultimo consiglio federale della Fidal. Premiata dunque l’organizzazione che ha caratterizzato la finale Argento di pochi mesi fa. Kermesse che vide anche alcuni protagonisti delle Olimpiadi di Tokyo sulla pista dell’impianto palermitano. Nel capoluogo siciliano il terzo evento di caratura nazionale riservato alla regina degli sport in tre anni: nel 2019 vi furono i campionati italiani di mezza maratona.

Gebbia “L’atletica fa da volano per lo sport siciliano”

“Ancora una volta la Sicilia e Palermo in questo caso, al centro dell’atletica che conta – le parole di Salvatore Gebbia presidente del comitato regionale della Fidal Sicilia – con l’assegnazione della Finale Bronzo diamo continuità, con l’atletica leggera di casa nostra che fa da volano per tutto lo sport siciliano. Grazie alla Fidal nazionale per la fiducia e alle istituzioni locali, con in testa l’assessorato regionale allo Sport e l’amministrazione comunale per il supporto. Lo scorso settembre (in occasione della finale Argento) abbiamo firmato la ripartenza dello sport isolano, il 2022 sarà l’anno della consacrazione per non fermarci più”.

Il Cus Catania femminile nella finale Bronzo 2022

Finale Bronzo che vedrà ai nastri di partenza il Cus Catania femminile, neo promosso nella terza serie nazionale.

Sicilia doppiamente rappresentata anche nella finale Argento maschile, che si disputerà nelle stesse date a Perugia. Al via con il Cus Palermo, retrocesso per pochissimi punti dalla finale Oro di Caorle lo scorso settembre, e la Milone Siracusa, matricola e neopromossa in seconda serie nazionale dopo l’ottima prestazione di Torino che ha permesso alla società aretusea di spiccare il salto di categoria. Presumibilmente il Cus proverà a ritornare in massima serie mentre la Milone Siracusa cercherà punti per mantenere la categoria appena conquistata.