Giuseppe Leonardi, presidente della Sicula Leonzio ha parlato degli obiettivi della sua società per questa stagione sportiva: “L’obiettivo era quello di migliorare la passata stagione anche se ora è cambiato l’allenatore. Cambiare guida tecnica per una società non è bellissimo ma nel calcio ci può stare. Obiettivi a lungo termine? Vogliamo alzare l’asticella ogni anno per provare ad essere protagonisti in una Serie C che è comunque molto difficile”.

Leonardi dice la sua sulle dimissioni di Bianco e l’ingresso in società del tecnico Torrente: “Bianco ha fatto la sua scelta e ne abbiamo preso atto. Il mister è stato un uomo, un gesto che in pochi avrebbero fatto. Quando si ha la consapevolezza di non avere più il gruppo dalla propria parte è giusto fare un passo indietro”

“L’anno scorso ho avuto la dimostrazione che molti allenatori non si sarebbero dimessi – continua Leonardi -, con un tecnico che ha fatto fare un passo indietro alla Leonzio. Quindi ne approfitto ancora una volta per ringraziare Bianco per l’amore e la passione con cui ha lavorato in questi mesi”.

“Come nasce l’idea Torrente? Abbiamo vagliato due o tre profili e poi abbiamo chiuso con lui. Non abbiamo discusso su temi futuri. Ha fatto solo una partita, prima pensiamo a fare il nostro meglio quest’anno e poi vedremo. Noi siamo una società lungimirante ma facciamo un passo alla volta”.

Sulle giovanili della Leonzio: “Noi già abbiamo dei ragazzi nati nel 2000 aggregati in prima squadra. L’anno scorso giocavano nella berretti e abbiamo ottenuto dei bellissimi risultati. Quest’anno quindi 3 sono stati promossi in tra i grandi. Questo fa piacere e mi auguro che la strada intrapresa sia quella giusta”.