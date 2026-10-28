Arriva anche a Palermo, il progetto “InsospettABILI – Sviluppa abilità contro le frodi informatiche – Proteggi la tua identità digitale”, l’importante campagna di prevenzione nazionale della Polizia di Stato, mirata a contrastare il fenomeno delle truffe online e a diffondere la cultura della sicurezza digitale.

L’iniziativa nasce dalla necessità di dare una risposta al crescente fenomeno delle truffe online che, nel solo 2025, ha determinato una sottrazione stimata di circa 500 milioni di euro attraverso diverse modalità fraudolente.

L’obiettivo dell’iniziativa, che sarà ospitata il prossimo 3, 4 e 5 novembre, presso la sala storica attigua all’ingresso dell’Ufficio Postale sito in via Roma, 320, (locali messi a disposizione del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica da parte dell’Azienda “Poste Italiane”), è, quindi, di informare e proteggere i cittadini, fornendo loro gli strumenti necessari per riconoscere i tentativi di frode informatica che viaggiano sul web, via SMS o tramite chiamate ingannevoli.

Spesso le vittime di questi raggiri sono persone vulnerabili, ma i moderni cybercriminali utilizzano tecniche così sofisticate da trarre in inganno anche i profili più “InsospettABILI”.

L’evento, aperto a tutti, si raffigura come uno strumento innovativo di prevenzione, in grado di unire nel suo insieme informazione, interattività e tecnologie avanzate, con l’obiettivo di incrementare la capacità dell’utente di difendersi dalle minacce digitali, ovvero di sviluppare competenze utili al riconoscimento delle principali tecniche di raggiro.

Durante i tre giorni della tappa palermitana, esperti del Settore e Personale dedicato saranno a disposizione del Pubblico per illustrare i meccanismi più comuni utilizzati dai truffatori — come il phishing, lo spoofing e il vishing — e per condividere le buone pratiche di comportamento per navigare e operare online in totale sicurezza.

Attraverso un percorso telematico e con l’interazione con sei totem digitali, l’Utente viene messo direttamente alla prova su diverse tipologie di truffe online, ed al termine del percorso stesso gli viene consegnato un rating relativo allo stato di vulnerabilità della propria e-mail e della propria utenza telefonica; il risultato rappresenta un strumento utile per aumentare la consapevolezza e orientare comportamenti più sicuri.

L’iniziativa testimonia la costante attenzione verso il territorio e la sicurezza dei cittadini, ponendo l’accento sulla prevenzione e sull’educazione digitale come prime linee di difesa contro i crimini informatici.

Tutto ciò premesso, si invita chiunque voglia cimentarsi nel percorso de quo ed essere quindi guidato da personale della Polizia di Stato per non cadere nei tranelli delle truffe telematiche, a presentarsi in una delle tre giornate indicate, dalle ore 9:00 alle ore 18:00.