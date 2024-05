A Monreale

Era stato denunciato dagli ispettori dell’Asp di Palermo il 9 aprile del 2019, dopo una verifica nei locali in uso al Comune di Monreale in via XVI marzo, via Pezzingoli e presso gli uffici tecnici dell’urbanistica e dei lavori Pubblici. I tecnici dell’azienda sanitaria avevano riscontrato anomalie nei locali destinati ad archivio, nei servizi pubblici e anche in locali destinati a riunioni o ricezione del pubblico e negli impianti elettrici.

Gli ispettori del Lavoro avevano anche contestato al dirigente che molti dipendenti non erano stati sottoposti a visita medica e altri non avevano partecipato ai corsi di formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ingegnere indagato

Per tutti questi motivi l’ingegnere Maurizio Busacca è stato sottoposto ad indagini in quando dirigente responsabile della sicurezza sui luoghi di Lavoro. Il dirigente, difeso dagli avvocati Salvino e Giada Caputo e Francesca Fucaloro si sottoponeva ad interrogatorio evidenziando che nonostante l’assegnazione dell’incarico di responsabile, non aveva ricevuto la dotazione finanziaria per realizzare gli interventi previsti per legge.

Dissesto finanziario Comune ha impedito a dirigente di pianificare interventi

Lo stato di dissesto finanziario del Comune, infatti, aveva privato il settore di una consistente dotazione organica che di fatto aveva impedito al dirigente Busacca di pianificare tutti gli interventi necessari. La difesa inoltre aveva dimostrato con una consulenza tecnica e con l’audizione di diversi testimoni che Busacca, aveva fatto effettuare con il ricorso a procedure di urgenza alcuni interventi di prima necessita. Tra l’altro gli stessi funzionari comunali, sentiti in dibattimento hanno dichiarato che non vi erano risorse economiche in bilancio per consentire al dirigente Busacca di pianificare interventi idonei a tutelare i dipendenti comunali sui luoghi di lavoro.

Decadute le aggravanti, reati in prescrizione

E che molti corsi erano stati effettuati con video conferenze con l’ausilio di diversi professionisti. Il venir meno delle aggravanti contestate i reati sono stati prescritti.