Controlli a tappeto, sanzioni e monitoraggio costante delle arterie cittadine più a rischio. È il bilancio dell’attività svolta dalla Polizia Municipale di Palermo nella settimana dal 19 al 25 ottobre 2026, un periodo caratterizzato da una vigilanza articolata su più fronti per garantire la sicurezza di automobilisti e pedoni. Le pattuglie sono state impegnate sul campo con un’attenzione particolare al rispetto dei limiti di velocità, alla regolarità della sosta e ai comportamenti scorretti di chi si mette alla guida.

Il fronte dei controlli sulla velocità ha fatto registrare i numeri più consistenti. Gli agenti hanno impiegato le apparecchiature Telelaser TruSpeed con contestazione immediata lungo viale Regione Siciliana, nella carreggiata nord-ovest in direzione Trapani, e in via Libertà, elevando ventisette sanzioni per il superamento dei limiti consentiti.

A questi interventi si aggiungono i sette servizi effettuati con il sistema di rilevamento fotografico differito, che ha interessato via Lanza di Scalea, viale dell’Olimpo e le due direzioni di viale Regione Siciliana, portando al verbale ben 353 veicoli. Nella serata di ieri, infine, un ulteriore servizio mirato in viale Regione Siciliana, all’altezza di via Sardegna verso Trapani, ha permesso di accertare altri 40 eccessi di velocità.

Parallelamente, l’impiego del sistema Lince Soste e Street Control nell’ampia zona compresa tra via Strasburgo e piazza Giulio Cesare ha fatto emergere numerose irregolarità amministrative e di parcheggio. Nello specifico sono state registrate 209 sanzioni per sosta irregolare, 18 contestazioni per mancata revisione del mezzo e 5 per l’assenza della copertura assicurativa obbligatoria.

Particolare severità è stata applicata anche contro le distrazioni al volante. Un servizio svolto con moto civetta nel medesimo quadrante cittadino ha portato alla contestazione di cinque violazioni per l’uso indebito di apparecchi radiotelefonici durante la guida, infrazione che prevede anche il ritiro della patente come sanzione accessoria.

Non sono mancati i controlli dedicati alla mobilità elettrica e ai nuovi mezzi di trasporto. In via Libertà gli agenti hanno fermato quattro monopattini ed elevato cinque contestazioni specifiche: tre per il mancato utilizzo del casco protettivo, una per assenza di assicurazione e una per la mancanza della targa. Il report settimanale si chiude con altre otto sanzioni per violazioni varie al Codice della Strada relative agli obblighi documentali, alla revisione e alle coperture assicurative dei veicoli.