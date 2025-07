"Ho bisogno il sostegno dei palermitani"

Scade lunedì alle 12 il voto dei progetti di democrazia partecipata del Comune di Palermo. “Ad oggi come da comunicato del Comune hanno votato circa 3800 palermitani, noi vi invitiamo a votare il progetto Sipario Sociale, teatro e cultura nelle zone periferiche della città, attività tutte ad ingresso gratuito, già vincitori l’anno scorso, ci riproviamo con più esperienza e con più voglia di fare,- dice Orazio Bottiglieri, direttore artistico di 4 teatri palermitani (Lux, Colosseum; Re Mida e Teatro al Convento) – vogliamo creare un circolo virtuoso che regali spettacoli teatrali in particolare ad over 60 e ragazzi, per avvicinarli ad una forma di cultura unica e particolare, che poggia sullo stare insieme, sul rapporto umano”.

“E allora cosa fare attraverso lo Spid o Carta d’identità elettronica, entrare nella pagina del comune di Palermo cliccando il seguente link https://eligonext.evoting.it/citta-di-palermo/logine votare il progetto Sipario Sociale – aggiunge Bottiglieri – E’ un momento importate di democrazia, è un momento importante culturale, è un momento in cui la città decide e può attraverso il nostro progetto, mangiare cultura, una cultura sempre più bene di primaria necessità”.