Non si ferma Cocola, il siracusano approda alla finale del Trofeo Mercadante a Palermo

Edoardo Ullo di

09/09/2023

Finale tutta italiana nel singolare maschile al IX Trofeo Antonino Mercadante che si sta disputando al Ct Palermo. E ci sarà il siracusano Sebastiano Cocola che se la vedrà con Tobia Costanzo Baragiola Mordini per il successo nella prova Itf j100.

Domenica 10 settembre le due finali maschili e femminili in contemporanea con ingresso gratuito al circolo del tennis di viale del Fante a partire dalle 10.

Cocola non si ferma

Il 17enne aretuseo del Tc Siracusa Sebastiano Cocola, alla sua prima finale stagionale, ha superato in due set il 18enne romano Lorenzo Leti Messina con i parziali di 6-2; 6-4.

Il giovane siciliano racconta le sue mozioni subito dopo il match che lo porta alla sua terza finale in carriera ad un torneo di categoria. Lo scorso anno ha vinto due J14 in Tunisia: a Cartagine ed a Kelibia. Quest’anno è in lizza per vincere “in casa”, nella sua Sicilia.

“È sempre bello vincere in Sicilia con tante persone che sono venute a vedere. Sono molto contento di essere arrivato qui e spero di disputare un’ottima finale. Il primo set è stato abbastanza facile, lui ha fatto molti errori, io ho espresso il mio tennis. Nel secondo, invece, lui ha iniziato a fare meno errori gratuiti e fare punti vincenti. Abbiamo lottato di più. Fortunatamente sul 5-4 sono riuscito a chiudere il match”.

Poi un accenno alla finale che lo vedrà di fronte a Baragiola: “Abbiamo la stessa età, ci conosciamo ed è un giocatore abbastanza complesso: proverò a sfruttare il mio punto forte, ovvero la solidità”.

Infine “Promozione sfiorata col Tc Siracusa. Siamo stati sfortunati nella finale dei play off per la promozione in serie A1, proveremo a fare meglio nella prossima stagione”.

In finale affronta Baragiola Mordini

Nell’altra semifinale, Tobia Costanzo Baragiola Mordini ha sconfitto piuttosto agevolmente l’ungherese Kolos Kincses testa di serie 4 del tabellone con un duplice 6-1. Match senza storia.

Per lui invece è la quinta finale stagionale Itf J. Ecco le sue parole: “Ho giocato molto bene, ho fatto pochi errori, ho giocato profondo ed il mio avversario non era in ottima forma. L’ho fatto giocare male perché ho condotto sempre il gioco. Al momento ho vinto tutte le partite bene, sono in fiducia, mi sento bene col dritto, col rovescio e mi muovo bene. Sono contento di come sto giocando. Qui a Palermo mi trovo benissimo, il circolo è bellissimo”.