I carabinieri della stazione di Caccamo e i funzionari dei monopoli Adm di Palermo, hanno multato il gestore di un internet point di 42 anni per un milione e ottocentomila euro.

I controlli sono scattati nell’attività commerciale. Nel locale nascoste in una stanza chiusa a chiave sono state installate 3 slot machine, idonee a consentire il gioco con vincite in denaro e non collegate alla rete telematica.

Gli apparecchi sono stati sequestrati, insieme alla somma di circa 600 euro custodita al loro interno. Sono state elevate sanzioni per 150 mila euro. Con un altro provvedimento verrà notificata una seconda sanzione di oltre un milioni e 700 mila euro per la violazione delle norme tributarie sul prelievo unico erariale.