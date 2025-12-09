Due uomini, di Belmonte Mezzagno di 57 e 53 anni, sono accusati di una grave gestione illecita di rifiuti. I carabinieri hanno notificato nei loro confronti l’avviso di conclusione delle indagini, della procura di Termini Imerese. Le ipotesi di reato contestate sono gestione illecita di rifiuti, realizzazione di una discarica abusiva e incendi di materiale abbandonato.

Tra agosto e dicembre del 2024 i due uomini avrebbero organizzato un vero e proprio sistema di smaltimento illegale. Questo includeva la raccolta, il trasporto e il deposito illecito di diversi tipi di rifiuti, tra cui materiali di risulta da cantieri edili attivi in provincia e a Palermo. Tra i materiali raccolti: mattoni, piastrelle, corrugati plastici e pannelli in cartongesso.

I materiali edili di scarto sarebbero stati poi trasportati utilizzando due autocarri fino a Belmonte Mezzagno. Qui, in diverse occasioni, venivano abbandonati in un’area isolata: i detriti erano riversati in una vallata sottostante il sedime stradale e, peggio ancora, venivano incendiati. I due mezzi sono stati sequestrati.