Altro incidente a Bonagia

Incidente in piazza Ottavio Ziino a Palermo. Una vettura Smart con due giovani a bordo di 28 e 24 anni è finita contro il tram che stava transitando in via Notarbartolo.

I due giovani, un giovane e una ragazza, sono stati portati in ospedale a Villa Sofia dai sanitari del 118. I rilievi sono eseguiti dagli agenti della polizia municipale.

Il transito del tram nella linea da Borgo Nuovo alla stazione Notarbartolo è rimasto sospeso per alcune ore.

Incidente a Bonagia

Incidente all’incrocio tra via Albiri e via Troina, vicino al ponte di Bonagia, ieri pomeriggio intorno alle 14. Ferite due giovani donne e una bambina di 2 anni. Per cause ancora da accertare una Ford Eco sport, auto a bordo della quale viaggiavano una 27enne con sua figlia, dopo l’impatto con una Lancia Musa, guidata da una ragazza sui 30 anni circa, si è ribaltata finendo su un lato. L’automobilista è riuscita ad uscire dal bortapagagli grazie all’aiuto delle persone presenti sul posto al momento del sinistro.

Sul posto sono intervenuti la polizia municipale, i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. La piccola è stata trasportata in ambulanza all’ospedale dei Bambini mentre la sua mamma e l’altra automobilista rimasta ferita sono state portate al Civico. Per fortuna le loro condizioni non sono gravi. Dopo lo scontro hanno riportato qualche contusione alla spalla e alle cosce. Entrambe le donne alla guida, inoltre, hanno subito il colpo di frusta.

Il neo consigliere della terza circoscrizione Francesco Siragusa: “Storia di ogni settimana, questo incrocio deve essere segnalato alle autorità competenti e cercare qualche rimedio per evitare il peggio, a cominciare dalla segnaletica stradale che va rivista. Auguro di vero cuore una pronta guarigione alla piccola e alla sua mamma. Ringrazio per il tempestivo intervento le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, il 118 e le persone che sono intervenute prestando il primo soccorso”.