Il 26 agosto attività educativa aperta a bambini, ragazzi e adulti

Conoscere il mare per imparare a rispettarlo. È questo il principio che guida la Giornata Educativa sullo snorkeling organizzata dall’Area marina protetta Capo Gallo – Isola delle Femmine, in collaborazione con Arcadia Apnea a.s.d., in programma martedì 26 agosto, dalle 9.00 alle 12.00. Una mattinata pensata per avvicinare cittadini di tutte le età alla scoperta del mondo marino attraverso un’esperienza diretta, sicura e formativa.

Promuovere la cultura del mare

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere una cultura del mare basata sulla consapevolezza e sulla tutela degli ecosistemi costieri. Durante l’attività, i partecipanti avranno l’opportunità di apprendere le tecniche di base dello snorkeling, conoscere da vicino la straordinaria biodiversità che caratterizza l’Area marina protetta e acquisire le norme di comportamento essenziali per vivere il mare in sicurezza e nel pieno rispetto dell’ambiente. Un percorso educativo che unisce pratica, osservazione e divulgazione scientifica, valorizzando il ruolo dell’Amp nella protezione del patrimonio naturale.

Una iniziativa per tutti

La giornata è aperta a diverse fasce d’età, con modalità di partecipazione differenziate: bambini dai 6 ai 14 anni, accompagnati da un genitore; ragazzi dai 15 ai 18 anni, previa consegna della liberatoria firmata dai genitori; adulti, senza limitazioni. Per prendere parte all’attività è necessario essere dotati di pinne, maschera e boccaglio, strumenti indispensabili per svolgere lo snorkeling in modo corretto e sicuro. La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati: per iscriversi è sufficiente inviare una mail all’indirizzo info@arcadiaapnea.it allegando un certificato medico di sana e robusta costituzione in corso di validità per attività sportiva non agonistica.

La giornata educativa rappresenta un’occasione preziosa per vivere un’esperienza immersiva, scoprire gli habitat marini di Capo Gallo – Isola delle Femmine e comprendere quanto ogni comportamento individuale possa contribuire alla tutela del mare. Un invito a osservare, conoscere e proteggere, trasformando una semplice attività ricreativa in un momento di crescita e responsabilità ambientale.