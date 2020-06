L'uomo ricoverato in rianimazione

Un uomo è stato soccorso dal 118 per un infarto acuto ieri sera a Palermo nella zona di Sant’Agostino. I sanitari del 118 lo hanno portato all’ospedale Cervello. Medici e infermieri sono arrivati con le protezioni stabilite dal protocollo sanitario per eseguire l’intervento in sicurezza.

I controlli fatti in seguito all’ospedale Cervello hanno confermato che oltre all’infarto in atto l’uomo di 71 anni è positivo anche al Covid19. Le sue condizioni sono molto serie per effetto proprio dell’infarto. L’anziano è adesso ricoverato in rianimazione al Cervello. La conferma arriva dalla stessa azienda ospedaliera.

Sono già stati eseguiti i controlli di rito a tutti i familiari e a quanti hanno vissuti in questi giorni a contatto con il paziente.