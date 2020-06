La giornata al mare

I timori del contagio da Covid19 sono finiti, almeno a vedere le spiagge del Siracusano, prese d’assalto dai bagnanti che, incuranti delle disposizioni di sicurezza, hanno scelto di stare assembrati. Fin dalle prime ore del mattino, il litorale di Fontane Bianche, tra i più amati dai siracusani e non solo, è stato occupato da teli ed ombrelloni a perdita di occhio.

In mezzo tante famiglie, comitive di amici ed anche qualche vacanziere, proveniente dalla vicina provincia di Catania, quella che, in Sicilia, ha ancora il più alto numero di contagi contro nessuno nel Siracusano, stando alle informazioni fornite dall’assessorato regionale alla Sanità. Ma sono stati in tanti a chiedersi che fine avessero fatto i controlli, come segnalato da alcuni testimoni nella zona di Fontane Bianche, Chi ha avuto timore di starsene troppo a ridosso degli altri bagnanti, ha pensato bene di rimanere in acqua, magari chiacchierando con gli amici, indossando cappellino per evitare una brutta insolazione.

In pochi, dunque, sono rimasti in città, la stragrande maggioranza dei siracusani ha deciso di recarsi al mare. E così, i tempi del lockdown questa mattina sono sembrati un ricordo e sono stati tanti che hanno trascorso l’intera giornata in spiaggia portandosi dietro il pranzo: dai contenitori termici sono saltati fuori panini, insalate, frutta ma i più golosi non hanno saputo rinunciare alla parmigiana, preparata con cura ieri sera.