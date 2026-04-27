La Società Mondello Immobiliare Italo Belga S.A., a fronte della recente diffusione di notizie giornalistiche imprecise e gravemente lesive dell’immagine e dell’operato aziendale, ritiene doveroso intervenire per ristabilire una corretta narrazione dei fatti. Nonostante avessimo scelto la doverosa linea del riserbo, nel pieno rispetto dei procedimenti amministrativi in corso e dell’operato degli Organi Giudiziari, la gravità delle affermazioni apparse su diverse testate cartacee e online impone una netta smentita.

Nessuna Interdittiva Antimafia

Si chiarisce, in primo luogo, che la Società Mondello Immobiliare Italo Belga S.A. non è mai stata destinataria di alcuna interdittiva antimafia. Qualsiasi accostamento a tale provvedimento è tecnicamente errato e gravemente diffamatorio. La Prefettura competente ha rilasciato l’ultimo certificazione liberatoria antimafia in data 5 dicembre 2025, come la Società ha appreso nel corso di uno dei procedimenti amministrativi tuttora in corso dall’esame della documentazione depositata dalla stessa Regione.

Misura della Prevenzione Collaborativa

Con provvedimento del 14 novembre 2025, la Prefettura di Palermo ha applicato nei confronti della Società la misura della cosiddetta “prevenzione collaborativa” (ex art. 94-bis del D.lgs. 159/2011) valida per un anno. Si tratta di un istituto finalizzato ad emendare possibili rischi di infiltrazione mafiosa ritenuti di natura meramente occasionale. Non si tratta di un commissariamento, che avrebbe comportato immediatamente l’intervento sostitutivo nel governo societario, rimasto nel pieno delle proprie funzioni; il provvedimento ha confermato che il rischio non è collegato all’assetto gestionale o alla proprietà della Società; la stessa non ha mai voluto impugnare tale provvedimento innanzi alla Autorità Giudiziaria a dimostrazione della volontà di massima collaborazione con le Istituzioni e allontanamento di qualunque dubbio ancora presente.

La misura mira a garantire la continuità aziendale e a salvaguardare i livelli occupazionali, operando in un alveo di assoluta legalità sotto il supporto e i consigli di un collegio di tre Esperti, professionisti (avvocati e commercialisti) nominati dalla Prefettura.

Azioni Concrete intraprese dalla Società

In piena adesione allo spirito della misura e in costante coordinamento con il Collegio degli Esperti, la Mondello Immobiliare Italo Belga S.A. ha già completato l’adozione di alcuni incisivi interventi volti a garantire la massima trasparenza e impermeabilità, per fornire le più ampie conferme di trasparenza e legalità nel rapporto con la Pubblica Amministrazione.. La Società, sotto questo ultimo aspetto si è dotata di un nuovo Codice Etico e di un rigoroso Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOCG) ai sensi del D. Lgs. 231/2001, di protocolli per la selezione del personale e dei fornitori, tutti strumenti atti a prevenire qualsivoglia rischio di possibili condotte illecite.

Basta diffusioni di notizie false

La Società conferma il massimo impegno nel proseguire il proprio percorso imprenditoriale all’insegna della legalità e della trasparenza, e diffida chiunque dal proseguire nella diffusione di notizie non corrispondenti al vero, avvertendo che si riserva di adire le vie legali per la tutela della propria reputazione, non potendo accettare, in quanto smentita dai fatti e dai provvedimenti di cui è destinataria, qualsiasi affermazione in merito al suo accostamento al mondo della criminalità organizzata.