Una targa della quinta circoscrizione celebra il primo gol

Il primo gol in serie B non è soltanto un traguardo sportivo: per Giacomo Corona, 22 anni, palermitano di Borgo Nuovo, è il simbolo di un percorso fatto di sacrifici, famiglia e un legame profondo con il territorio. Per questo la quinta circoscrizione ha scelto di consegnargli una targa che non celebra solo la rete segnata domenica scorsa con la maglia della Virtus Entella, ma anche l’impegno costante che il giovane attaccante dedica ai ragazzi del quartiere.

Corona, una professione costruita passo dopo passo

Corona, di proprietà del Palermo, ha trasformato la passione per il calcio in una professione costruita passo dopo passo. Il primo gol nel campionato cadetto è arrivato in un momento cruciale della sua crescita sportiva, ma la sua storia non si ferma al campo. Da tempo, infatti, Giacomo ha scelto di investire energie e tempo in un progetto che guarda ai più giovani: la Academy Corona, scuola calcio nata insieme alla sua famiglia e ad alcuni soci, con sede al campo Ribolla, in via Leonardo da Vinci.

L’obiettivo è chiaro: offrire ai bambini e ai ragazzi della zona un luogo sicuro, strutturato e motivante in cui coltivare la propria passione. Un’opportunità che per molti può rappresentare un punto di svolta, un modo per credere in un futuro diverso, magari proprio seguendo le orme di chi ce l’ha fatta partendo dallo stesso quartiere.

La targa della quinta circoscrizione: piu’ che un premio un messaggio

È questo intreccio di sport, impegno sociale e radici che ha spinto la quinta circoscrizione a dedicargli il riconoscimento. La targa non è soltanto un premio, ma un messaggio: il successo personale può diventare un motore per la comunità, un esempio concreto per i tanti ragazzi che ogni giorno sognano di trasformare il calcio in una professione.

Corona, con il suo percorso e con l’Academy, restituisce al territorio ciò che il territorio gli ha dato: una spinta, una motivazione, un sogno da inseguire. E oggi quel sogno, nato a Borgo Nuovo, continua a crescere, portando con sé nuove opportunità per chi crede che il talento, se accompagnato da impegno e visione, possa davvero cambiare le cose.