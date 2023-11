Ancora un sold out per l’Orchestra Sinfonica Siciliana ieri pomeriggio al Teatro Politeama di Palermo. Sul palco il noto pianista russo Mikhail Pletnev che ha incantato la gremitissima platea con le sinfonie di Rachmaninov. Dieci minuti di applausi al termine del concerto.

Le parole di Peria

“Quello di ieri è stato un concerto intimo e allo stesso tempo entusiasmante con una grande risposta di pubblico che ci gratifica per il lavoro svolto e che è rimasto incantato dalla forza e dall’intensità artistica dei professori di Orchestra”, afferma il sovrintendente della Foss Andrea Peria Giaconia.

“Intanto prosegue spedita la campagna abbonamenti e gli eventi del concerto di Natale e di Capodanno”, fanno sapere dalla Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana.

Il sold out il Barry Douglas

Anche per Barry Douglas c’era già stato il sold out. Il pianista ben noto al pubblico degli appassionati di musica della nostra città, è uno dei più importanti pianisti e direttori d’orchestra della scena concertistica internazionale. Nel 1986 è stato il primo pianista non sovietico a conquistare, dopo quasi trent’anni, il Primo premio del Concorso “Cajkovskij” di Mosca, lo stesso che aveva laureato “laureato” poco prima Vladimir Ashkenazij e può considerarsi, insieme con lo “Chopin” di Varsavia, la più prestigiosa – e selettiva – competizione pianistica a livello mondiale.

Nel 1988 ha dato vita alla Camerata Ireland, un’orchestra giovanile caratterizzata dal fatto di riunire, in un’epoca di drammatici conflitti politici e religiosi, artisti provenienti dall’Irlanda del Nord e del Sud, anglicani e cattolici. Barry Douglas incide in esclusiva per l’etichetta britannica Chandos e ha pubblicato, tra l’altro, le edizioni integrali dei Concerti per pianoforte e orchestra di Beethoven e delle opere per pianoforte di Brahms.

La sua attività di pianista e direttore d’orchestra si dispiega tra l’Europa, gli Stati Uniti, l’America Latina e l’Estremo Oriente.

Nel 2001 è stato nominato Ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico «Per i servizi resi alla Musica»; nel 2007 ha conseguito il Dottorato Ad Honorem in Musica dell’Università Nazionale d’Irlanda; nel 2020 è stato nominato Commendatore dell’Ordine dell’Impero Britannico (OBE) «Per i servizi resi alla Musica e alle relazioni con le Comunità dell’Irlanda del Nord».

Il concerto di inaugurazione della 64a Stagione dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, interamente dedicato a alla musica Mozart e di Beethoven rispecchia la predilezione di Sir Barry Douglas per il repertorio del classicismo viennese e costituisce, al tempo stesso, il miglior viatico possibile per un cartellone di concerti concepito all’insegna del grande repertorio e con l’idea che in questi tempi difficili il Politeama Garibaldi possa diventare, per il pubblico non tanto un punto di fuga quanto un’isola di armonia e bellezza.