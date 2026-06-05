Arrivano i fondi per i Borghi più belli di Sicilia. La Regione Siciliana assegna 1,6 milioni di euro ai Comuni virtuosi che si sono distinti a livello nazionale per le bellezze e la valorizzazione del territorio.

Il decreto dell’Assessore alle Autonomie Locali Elisa Ingala

Un decreto firmato dall’assessore regionale alle Autonomie locali, Elisa Ingala, dà attuazione al comma 25 dell’articolo 11 della legge di Stabilità 2026, che stanzia 1,2 milioni per i Comuni che hanno ottenuto il riconoscimento di Borgo più bello d’Italia e altri 400 mila euro per gli enti che si sono aggiudicati il titolo di Borgo dei borghi. La somma concessa ad ogni Comune non può essere superiore a 80 mila euro.

“Questo riconoscimento economico è un segno concreto dell’attenzione del governo Schifani alle pratiche virtuose messe in campo dalle amministrazioni locali – afferma l’assessore Ingala – Il trasferimento di queste risorse relative al bilancio 2026 è destinata all’attivazione o al potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale, per innalzare la qualità di vita nei piccoli centri e rafforzarne la vocazione turistica”.

Ecco la ripartizione delle risorse

Nel dettaglio, 1,2 milioni sono ripartiti per il 50% in parti uguali tra i 20 Comuni inseriti nell’associazione nazionale Borghi più belli d’Italia e per il 50% in base alla popolazione residente nei medesimi centri, ma sempre con un tetto massimo di 80 mila euro complessivi. In particolare, Sutera in provincia di Caltanissetta; Castiglione di Sicilia in provincia di Catania; Agira, Calascibetta, Troina e Sperlinga, in provincia di Enna; Castelmola, Castroreale, Forza d’Agrò, Novara di Sicilia, San Marco d’Alunzio e Savoca, nel Messinese; Cefalù e Geraci Siculo nel Palermitano; Monterosso Almo in provincia di Ragusa; Buccheri, Ferla e Palazzolo Acreide nel Siracusano; Erice e Salemi in provincia di Trapani.

Gli altri 400 mila euro sono equamente suddivisi ai 5 Comuni premiati come “Borgo dei Borghi” negli anni passati: Sambuca di Sicilia in provincia di Agrigento; Militello in Val di Catania; Montalbano Elicona nel Messinese, Gangi e Petralia Soprana nel Palermitano.

L’elenco dettagliato dei Comuni e delle dotazioni è consultabile sul sito istituzionale della Regione.