Nello scalo di Palermo attività di Guardia di Finanza e Agenzia Dogane

Da gennaio 2025 l’aeroporto internazionale di Palermo “Falcone – Borsellino” ha registrato un notevole traffico di passeggeri, segnando un incremento dell’8,6% rispetto all’anno precedente.

Tra le mete più gettonate figurano Londra e New York, insieme a destinazioni in Spagna, Francia, Olanda e Germania, senza dimenticare i

collegamenti con Turchia e Tunisia. L’aumento del flusso di viaggiatori ha reso necessario un rafforzamento delle attività di controllo da parte della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), con un’intensificazione degli interventi a tutela delle normative doganali e valutarie.

Soldi non dichiarati

I controlli della guardia di finanza e dell’agenzia delle dogane nello scalo dell’aeroporto Falcone Borsellino hanno consentito di individuare oltre 526 mila euro di soldi non dichiarati da gennaio ad oggi. Sono stati sequestrati 59 mila euro e irrogare sanzioni per 21 mila euro. I soldi sono stati trovati nei bagagli a mano o addosso ai passeggeri.

Alcuni viaggiatori hanno tentato di evitare i controlli con metodi più ingegnosi, nascondendo le banconote nella fodera delle valigie o all’interno degli indumenti.

Controlli antidroga 108 denunciati

Nei controlli antidroga i, sono stati denunciati 25 passeggeri mentre sono stati segnalati alle prefetture competenti 108 soggetti per uso personale e sequestrati 596 grammi di marijuana, svariate dosi di cocaina e hashish, 246 grammi tra LSD, ketamina, metanfetamina e lormetazepam, xanax, diazepam.

Significativo è stato l’ausilio dei cani “Cosmo”, “Indio”, “Haira”, “Ikai” della guardia di finanza.

Sequestro di sigarette

Per quanto riguarda il contrabbando di tabacchi lavorarti esteri sono stati arrestati 2 passeggeri per aver introdotto 64 chili di sigarette destinate alla rivendita su circuiti di distribuzione illegali; mentre altri 20 passeggeri sono stati sanzionati, a titolo amministrativo, per aver introdotto 16 chili di tabacchi lavorati, per un evasione dei tributi per 21 mila euro.

Prodotti contraffatti

Oltre ai sequestri di denaro, sono stati portati a termine anche interventi decisivi nel settore della sicurezza dei consumatori, difatti sono stati elevati 67 verbali per la contraffazione di merce nonché posti sotto sequestro 550 articoli tra borse e gadget di lusso. Sempre a tutela dei consumatori, è stata bloccata l’importazione di numerose confezioni di medicinali illegali.

Sequestrati coralli

Nell’ambito dell’attività di vigilanza e contrasto sul commercio di specie protette e tutelate, Finanzieri e Doganieri hanno sottoposto a sequestro 21 coralli – nascosti tra gli effetti personali nei bagagli dei passeggeri – sprovvisti della necessaria documentazione, ovvero del regolare certificato d’importazione Cites e delle etichette identificative, motivo per cui sono state elevate sanzioni pari a 10.000 euro.