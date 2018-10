in viale francia, l'inaugurazione domani

L’accoglienza di Ail Palermo raddoppia. Dopo mesi di lavori e di raccolte di fondi per finanziare la ristrutturazione, apre la nuova Casa Ail «La Chiocciola», realizzata in un appartamento confiscato alla mafia in viale Francia, per accogliere i pazienti fuorisede e i loro familiari.

La cerimonia di inaugurazione si svolgerà domani (martedì), alle 17 nell’auditorium della parrocchia Mater Ecclesiae,

piazza San Marino (viale Francia).

Interverranno l’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, il presidente di Ail Palermo, Pino Toro, tutti gli sponsor che hanno sostenuto il progetto, i bambini della scuola Setti Carraro, che hanno vinto il concorso per dare il nome alla casa.

A seguire il taglio del nastro a Casa Ail, in viale Francia 2.