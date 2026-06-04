Prosegue il viaggio musicale di “Songs I Love… that you’ll love too”, il nuovo format del PunkFunk dedicato ai brani che definiscono identità, passioni e percorsi personali. Il secondo appuntamento è in programma domenica 7 giugno alle 19 al PunkFunk di Palermo (via Napoli 8/10) e vedrà protagonista Marco Giarratana, conosciuto dal pubblico come Uomo Senza Tonno.

Non un dj set, non un concerto, ma un racconto musicale condiviso: uno spazio di ascolto informale in cui musicisti, creativi, artisti e protagonisti della scena culturale e alternativa vengono invitati a raccontarsi attraverso le canzoni che amano. Ogni selezione diventa una piccola autobiografia sonora, un modo per entrare nei gusti, nelle influenze e nell’immaginario degli ospiti.





Per questa occasione Giarratana costruirà un percorso che è una chiara dichiarazione d’intenti: “Non lounge”, niente tremende cover bossanova e neppure la classica “musica da aperitivo”. La sua sarà piuttosto una sequenza di elettronica, rock, post-punk e groove ipnotici pensata per chi in cucina ci lavora davvero. Una playlist nata tra ritmi serrati, fornelli accesi e giornate passate a muoversi tra preparazioni: la soundtrack dei suoi fornelli.

E, visto che ogni colonna sonora merita il suo accompagnamento, per l’occasione Giarratana firmerà anche due varietà speciali di “Ninetti”, gli iconici paninetti del PunkFunk ideati e realizzati appositamente per la serata, pensati come un’estensione gastronomica del suo immaginario.





Marco Giarratana è content creator, autore, musicista ed ex cuoco a domicilio. Da anni racconta il mondo del cibo attraverso uno sguardo personale, ironico e narrativo, intrecciando costantemente cucina e cultura musicale. Dietro il progetto Uomo Senza Tonno convivono infatti passioni diverse: dall’attività editoriale ai contenuti digitali, fino a un lungo percorso musicale che lo ha visto cantante e autore in diversi progetti tra Sicilia e Milano.

Dal 2024 cura Mangiasuoni, progetto editoriale dedicato alla musica rock, metal, elettronica e alternativa, attraverso recensioni, analisi e storytelling musicale. Ad aprile 2026 ha pubblicato per Mondadori il suo secondo libro, “Cucina Senza Autotune”, il primo interamente dedicato alle ricette. Nel corso degli anni ha collaborato con brand nazionali, testate e produzioni televisive, oltre ad aver realizzato una serie di contenuti video insieme ad alcuni calciatori del Palermo FC. Un approccio che rende naturale il passaggio dalla cucina alle canzoni, trasformando entrambe in strumenti di racconto.

Luogo: PunkFunk, Via Napoli, 8/10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 19:00

Prezzo: 0.00

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