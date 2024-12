I dati nel corso della presentazione del calendario della Guardia Costiera

Negli ultimi due anni sono stati 27.333 le persone soccorse nelle acque del Mediterraneo di competenza della direzione marittima della Sicilia Occidentale. Di questi 24.323 sono stati migranti. Sono i dati che sono stati forniti oggi nel corso della presentazione del calendario della Capitaneria di Porto al Marina Convention Center – Molo Trapezoidale di Palermo. La manifestazione si è svolta alla presenza del comandante del direttore marittimo della Sicilia occidentale, contrammiraglio Raffaele Macauda, e autorità civili e militari.

Tanti studenti per la presentazione del calendario ufficiale della Capitaneria di Porto

Nella sala anche un folto gruppo di studenti. “Il calendario originale – ha detto il comandante – sia nella tecnica che nel linguaggio, affidato a un emergente artista che ha saputo riassumere in dodici opere l’evoluzione delle Capitanerie di porto nei suoi 160 anni di storia, un traguardo che verrà celebrato proprio nel 2025”. Tornando all’attività di questi due anni sono stati 7068 i controlli effettuati a tutela dell’ambiente marino e costiero, 47 denunce in procura e 46 illeciti amministrativi accertati. Nel demanio marittimo i controlli sono stati 19.398 e sono scattate 96 notizie di reato e 747 sanzioni amministrative.

Oltre 1 milione e mezzo di euro di sanzioni, 3 tonnellate di pesce sequestrato

Per quanto riguarda la vigilanza nelle aree marine protette di Capo Gallo Isola delle Femmine, Ustica, isole Egadi e Isole Pelagie i controlli sono stati 1589 con 5 denunce penali e 41 illeciti amministrativi. Per quanto riguarda i controlli sulla filiera della pesca le ispezioni sono stati 3591, gli illeciti riscontrati 1248 per 1.672.000 euro di sanzioni elevate e 325 tonnellate di pesce sequestrato.

Il calendario della Guardia Costiera

Calendario Istituzionale 2025 della Guardia Costiera, un’opera d’arte che celebra i 160 anni di storia delle Capitanerie di porto ripercorrendo le tappe di una storia ultrasecolare. Il calendario, realizzato dall’artista Leonardo Petrucci attraverso dodici tavole caratterizzate da diversi stili pittorici, sfrutta l’intelligenza artificiale per creare un linguaggio visivo innovativo, capace di raccontare l’evoluzione e le missioni delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera in modo coinvolgente e contemporaneo.

Il Calendario istituzionale Guardia costiera 2025 è un calendario speciale, in quanto celebra l’importante ricorrenza del 160° Anniversario del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, nato a Firenze il 20 luglio del 1865. Si tratta quindi di un calendario originale, sia nella tecnica che nel linguaggio, le cui 12 tavole sono state realizzate da un talentuoso artista, Leonardo Petrucci, con l’ausilio dell’intelligenza artificiale. Le opere, realizzate secondo la tendenza artistica e gli stili pittorici dei diversi periodi storici, ripercorrono nei 12 mesi le tappe fondamentali della storia marittima del Paese e, quindi, delle Capitanerie di porto – Guardia costiera. Si tratta quindi, simbolicamente, di un lungo “viaggio nel tempo”, da cui emerge il ritratto di un Corpo ancorato ai valori della tradizione e della memoria, ma con lo sguardo proiettato al futuro, tra evoluzione e tecnologia.

Come da consolidata tradizione, la realizzazione del Calendario si è avvalsa della collaborazione con l’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato e i proventi derivanti dalle vendite del Calendario saranno destinati a progetti di beneficienza a favore dei bambini, grazie alla collaborazione tra Guardia Costiera e UNICEF Italia, di cui la Guardia Costiera italiana è “Goodwill Ambassador” -.

Cortometraggio “Gli eroi vestiti di bianco”

Al fine di raccontare la storia e i valori che animano il personale delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, nell’anno del 160° Anniversario, la Guardia costiera ha avviato una collaborazione con il Festival cinematografico “Cortinametraggio” (tra i più importanti Festival di cortometraggi in Italia), con il lancio di un contest tra oltre 20 registi, per la realizzazione di due cortometraggi incentrati sulla Guardia costiera.

I due cortometraggi vincitori del contest sono “Gli eroi vestiti di bianco” del regista Alessandro Parrello (con la presenza degli attori Antonio Catania e Marco Bonini), incentrato sulla storia delle Capitanerie di porto – Guardia costiera e “Nereide”, dei registi Alessandro D’Ambrosi e Santa De Santis (interpretato, tra gli altri, dall’attore Giulio Scarpati), sui valori che animano il personale della Guardia costiera.

Il cortometraggio “Gli eroi vestiti di bianco” è stato proiettato in anteprima assoluta a Roma durante la serata di presentazione del Calendario istituzionale Guardia Costiera 2025 tenutasi lo scorso 3 dicembre, mentre il corto “Nereide” sarà pronto per il 2025. Entrambi verranno inoltre proiettati in occasione della 20° edizione del Festival “Cortinametraggio”, che si terrà a Cortina dal 17 al 23 marzo 2025, nonché nei principali festival cinematografici nazionali, nelle scuole e durante gli eventi celebrativi del 160° anniversario delle Capitanerie di porto – Guardia costiera.

I due cortometraggi sono stati realizzati grazie al contributo di sponsorizzazioni di privati.

Road map eventi connessi alla celebrazione del 160° Anniversario

Per celebrare l’importante Anniversario dei 160 anni delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, sono state pianificate numerose iniziative, tra cui eventi a carattere culturale, sportivo e cinematografico, che si terranno nel corso del 2025 su tutto il territorio nazionale, durante i quali si ripercorrerà la storia del Corpo, quale Istituzione erede di quel patrimonio competenze che da oltre un secolo e mezzo affianca la storia del Paese, esaltando i valori che animano quotidianamente l’operato delle donne e degli uomini della Guardia costiera.

Tra i principali, l’organizzazione di meeting internazionali sul contrasto alla pesca illegale (a Palermo) e sulla ricerca e soccorso (Cagliari), la partecipazione al Festival cinematografico “Cortinametraggio” a Cortina, la partecipazione al Salone Internazionale del libro di Torino, un evento sulla Guardia Costiera e l’economia del mare a Roma, l’organizzazione di un evento a Rimini a tema sportivo nell’ambito della manifestazione “RiminiWellness 2025” e di un evento a Taormina in concomitanza con il Festival cinematografico “Taormina Film Fest”, oltre a numerose iniziative che prevedono il coinvolgimento delle scuole e dei più giovani (come in occasione della Giornata del Mare – 11 aprile).

Un lungo e emozionante percorso che segnerà l’anno 2025 fino alla data del 20 luglio, in occasione della quale si terrà l’evento nazionale per il 160° Anniversario a Civitavecchia all’interno del Forte Michelangelo.

Le celebrazioni culmineranno poi con un importante evento internazionale: a settembre 2025 si svolgerà a Roma, sotto la presidenza italiana, il Coast Guard Global Summit, la conferenza plenaria dei rappresentanti delle organizzazioni di Guardia Costiera di tutto il mondo, che si confronteranno su temi comuni legati alla marittimità. Per la prima volta nella storia, quindi, e proprio in occasione del 160° Anniversario dalla fondazione delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, un Paese europeo guiderà il Global Summit, cui si affiancheranno l’European Coast Guard Functions Forum e il Mediterranean Coast Guard Functions Forum, a testimonianza del prestigio internazionale che la Guardia Costiera italiana ha saputo conquistare nel corso degli anni, ponendosi come punto di riferimento per tutte le omologhe organizzazioni di Guardia Costiera nel mondo.

