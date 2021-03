DISCUSSI I DISAGI DELL'INFRASTRUTTURA

La viceministra delle Infrastrutture, Teresa Bellanova, insieme al presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone, il presidente del Consiglio comunale di Palermo Totò Orlando e il capogruppo di Italia Viva a Sala delle Lapidi Dario Chinnici hanno fatto oggi un sopralluogo al ponte Corleone di Palermo. “Italia Viva, che si è impegnata per far inserire l’opera tra quelle da realizzare con procedura d’urgenza, attraverso la nomina di un commissario straordinario, conferma – si legge in una nota – l’impegno affinché l’infrastruttura, centrale per la viabilità cittadina ed extraurbana, possa essere realizzata in tempi brevi”.

L’appello del viceministro delle Infrastrutture sul trasporto pubblico locale

“Il trasporto pubblico locale è elemento essenziale per la qualità della vita e l’accessibilità nelle nostre città e nei territori. Per questo mi auguro si arrivi presto e bene a una buona intesa per il rinnovo del contratto e che in questa direzione vengano composti tutti gli sforzi degli attori coinvolti”, ha detto Bellanova. “Il mio è allo stesso tempo un appello e un auspicio. Sono convinta che tutte le parti al tavolo, consapevoli anche della centralità e del ruolo che il trasporto pubblico locale riveste in fatto di sostenibilità e tutela dell’ambiente, sapranno fare i passi nella giusta direzione”, afferma ancora nello giorno dello sciopero nazionale.

Bellanova e Faraone hanno incontrato il presidente dell’Autorità portuale di Palermo

“Abbiamo spinto per la nomina di Pasqualino Monti, presidente dell’autorità di sistema portuale del mare di Sicilia Occidentale (AdSP), a commissario per la realizzazione del bacino di 150 mila tonnellate al cantiere navale. E abbiamo fatto bene”, ha detto Faraone che Bellanova ha incontrato il presidente dell’Autorità portuale di Palermo. “Monti è un manager che sta dando un volto nuovo al waterfront della città grazie allo sblocco di investimenti fermi da decenni. Il completamento del bacino non è più una chimera e vorrà dire che a Palermo saranno costruite le grandi navi, dando lavoro a migliaia di persone”, ha scritto Faraone sui social.