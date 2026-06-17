Un tentato furto interrotto sul nascere grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine. La Polizia di Stato, segnatamente il personale del commissariato San Lorenzo”, ha tratto in arresto due giovanissimi, rispettivamente di 15 e 16 anni, colti in flagrante mentre cercavano di scassinare un veicolo. Per entrambi l’accusa è di tentato furto aggravato.

Il blitz nei pressi dello stadio

L’operazione è scattata in piena notte durante un normale servizio di controllo del territorio. Una Volante del Commissariato, transitando nei pressi dello Stadio delle Palme, ha notato la presenza sospetta dei due minori. I ragazzi si trovavano in un’area di rientranza, chini e visibilmente intenti ad armeggiare vicino a un quadriciclo leggero posteggiato.

Attrezzi da scasso e ammissione di colpa

L’immediato intervento degli agenti ha confermato i sospetti. I poliziotti hanno sorpreso i giovani mentre utilizzavano una gruccia e una tronchessa per divellere la portiera della minicar, un’operazione che era già stata parzialmente portata a termine. Messi di fronte all’evidenza, entrambi i minori hanno ammesso le proprie responsabilità in ordine al tentativo di furto. I ragazzi sono stati quindi tratti in arresto e i provvedimenti sono stati successivamente convalidati dall’Autorità giudiziaria.