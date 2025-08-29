L'ordinanza del Comune di Palermo

Cambia temporaneamente la viabilità del centro di Palermo: a partire dal 1 settembre la Ztl diurna di via Roma sarà sospesa in entrambi i sensi di marcia già dalle prime ore del mattino. E’ quanto comunicato dal Comune di Palermo attraverso un’ordinanza con cui viene disposto l’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale del Foro Italico Umberto I.

Inizio dei lavori al Foro Italico

Il provvedimento arriva parallelamente all’avvio dei lavori dell’arteria nevralgica per i collegamenti Nord-Sud di Palermo, la cui finalità è consentire in via Roma il libero transito veicolare in entrambi sensi di marcia. A rendere necessario l’intervento nella zona della marina sono le condizioni critiche della carreggiata, atto finalizzato a garantire la sicurezza degli automobilisti e degli utenti della strada.

Le zone interessate

I lavori riguardano in particolare la corsia lato monte del Foro Umberto I, nel tratto compreso tra la Salita Mura delle Cattive e piazza Tumminello, dove è stata istituita la chiusura al transito di metà carreggiata e il divieto di sosta 24 ore su 24 su entrambi i lati. Il provvedimento resterà in vigore fino alla conclusione dei lavori di manutenzione stradale al Foro Italico.

L’ordinanza sperimentale in via Roma

Dal 14 agosto a Palermo è scattata una piccola rivoluzione nella viabilità. Da lunedì è stato reintrodotto il senso unico in un tratto di via Roma, già sperimentato negli anni passati, ma stavolta limitato alla porzione compresa tra la stazione centrale e piazza Sturzo.

L’ufficio Traffico ha emesso un’ordinanza sperimentale valida per un anno, già preannunciata a giugno, con segnaletica orizzontale e verticale che è stata posizionata nelle settimane precedenti.

Il tratto di Via Roma interessato

La nuova disciplina ha riguardato la parte di via Roma che è andata da via Cavour in direzione piazza Sturzo. Secondo l’amministrazione comunale, il provvedimento è nato dal confronto con commercianti e residenti e si è inserito nelle misure di riqualificazione dell’arteria volute dal sindaco Roberto Lagalla.

Le corsie riservate

I mezzi di trasporto pubblico e di soccorso – autobus, ambulanze, veicoli delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco – hanno potuto continuare a percorrere anche il tratto in direzione stazione centrale. La corsia preferenziale, al momento assente, è stata reintrodotta anche nel senso inverso, verso piazza Sturzo.

Percorsi alternativi per la stazione

Il doppio senso è rimasto solo tra via Amari e piazza Don Luigi Sturzo. Chi è provenuto da piazza Sturzo e ha dovuto raggiungere la stazione, giunto all’altezza di via Amari, ha dovuto svoltare obbligatoriamente a destra.

In questo tratto – tra via Roma e via Riccardo Wagner – è scattato il senso unico, così come in via Ammiraglio Gravina (tra via Wagner e via Roma). Da via Wagner si è potuto accedere a via Villermosa e, una volta in via Cavour, scegliere liberamente la direzione: la svolta a sinistra è stata consigliata per chi ha voluto raggiungere la stazione.