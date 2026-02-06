I carabinieri della stazione Palermo Crispi con il supporto dei militari del Nas e del Nil hanno denunciato nel quartiere Libertà, il presidente di 42enne di una società che opera nel settore della ristorazione.

L’ispezione ha portato alla luce un sistema di videosorveglianza abusivo che, il titolare, aveva installato per il controllo a distanza dei dipendenti senza alcuna autorizzazione preventiva, violando le norme vigenti in materia di privacy e tutela dei lavoratori. I controlli hanno accertato carenze sul fronte della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tra le violazioni sono state riscontrate la mancata designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e l’assenza del medico competente e l’omessa formazione obbligatoria per il personale.

I militari hanno accertato anche violazioni igienico-sanitarie e strutturali dei locali tra cui la preparazione e somministrazione di alimenti in difformità dalla registrazione sanitaria e la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo Haccp, con un potenziale rischio per la salute dei consumatori. L’attività è stata sospesa e sono state elevate sanzioni amministrative e ammende per 31.900 euro.