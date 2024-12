Il questore di Palermo ha disposto la sospensione per 10 giorni della licenza della discoteca Shazam in via Ammiraglio Rizzo.

Il provvedimento, predisposto dalla divisione di polizia amministrativa e sociale della questura. Più volte, carabinieri e polizia di Stato sono stati chiamati a sedare disordini e tafferugli, tensioni.

La sospensione

È il caso dell’ultimo episodio, verificatosi domenica scorsa, quando, così come ricostruito dai carabinieri intervenuti, una violenta rissa sarebbe scoppiata tra avventori, sembrerebbe per futili motivi. In considerazione del fatto che gli episodi hanno contribuito ad ingenerare allarme sociale, anche per via di condotte inappropriate di avventori che hanno evidentemente eletto il locale a teatro di scontro, creando risse e disordini e rilevato che per la gravità degli episodi, si ravvisa la necessità di una immediato ripristino dell’ordine e della sicurezza pubblica, anche in via preventiva, il questore di Palermo ha disposto, a partire da ieri, la sospensione per 10 giorni delle licenze.

La rissa

La prima parte dell’evento “La noche de travesura” si era svolta regolarmente ma intorno all’una due gruppi di giovani hanno iniziato a litigare per futili motivi. Qualche sguardo di troppo. La serata è stata interrotta. Sono intervenute le ambulanze del 118 e i carabinieri che hanno riportato la calma e avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili. Alcuni feriti sono stati portati al pronto soccorso di Villa Sofia e del Civico.

I testimoni

I militari hanno sentito alcuni dei testimoni, compresi il personale e il titolare della discoteca dove già qualche settimana fa si era verificato un episodio simile. Sono state acquisite le immagini riprese dalle telecamere.

La rissa a Misilmeri

Due donne a Misilmeri sono finite in ospedale a Palermo dopo una rissa in strada per motivi economici. Prima le urla e gli insulti. Poi le botte. Protagoniste della lite tre donne di 55, 35 e 25 anni e un ventenne che se le sono date di santa ragione in via Civiletti.

