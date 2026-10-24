L'azienda si scusa

Disagi si sono verificati questa mattina per i pazienti nei laboratori d’analisi dell’Asp di Palermo. All’ospedale Cimino di Termini Imerese uomini, donne e bambini hanno atteso dalle 8 del mattino per eseguire i prelievi.

“Il turno è bloccato – racconta una paziente – siamo qui in attesa dalle 8. Eravamo un centinaio di persone e ancora alle 10 nessuno aveva fatto il prelievo. Pare ci sia un blocco informatico che riguarda tutti i laboratori di analisi dell’azienda sanitaria. Molti dopo due ore sono andati via”. L’Azienda sanitaria si scusa per i disagi arrecati agli utenti.

“Purtroppo un blocco imprevisto del sistema informatico ha temporaneamente rallentato le attività dei centri prelievo dell’Asp – dicono dall’Asp 6 – Per limitare le difficoltà, è stata garantita con procedura manuale la priorità ai prelievi delle persone fragili, delle donne in gravidanza e degli anziani. In attesa del ripristino del sistema, per gli altri utenti le attività stanno proseguendo sempre con procedura manuale. L’Azienda è impegnata nella gestione della criticità per consentire il ritorno alla normale operatività nel più breve tempo possibile”.