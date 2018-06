Quattro imprenditori denunciati

I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro in collaborazione con l’Inail e l’Asp hanno bloccato il cantiere che stava realizzando 18 villette bifamiliari nel comune di Villabate (Pa).

Quattro imprenditori sono stati denunciati per violazione delle norme sulla sicurezza, insieme a due professionisti ritenuti responsabili di non aver opportunamente vigilato sulla messa in sicurezza dei cantieri.

Nel cantiere sono stati trovati 11 lavoratori in nero, mai sottoposti a visite mediche, mai avviati a corsi di specifica formazione sui rischi inerenti l’attività da svolgere e sprovvisti dei dispositivi di protezione individuali.

Sono state elevate contravvenzioni per 100.000 euro e sanzioni amministrative per un totale di circa 50.000 mila euro.

Nell’ultimo mese, sempre nel settore edile, sono stati denunciati 13 imprenditori in stato di libertà per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Individuati 12 lavoratori in nero su 15 presenti. Sospese quattro attività imprenditoriali. Contestate sanzioni amministrative per oltre 42.000 euro e comminate ammende per oltre 245.000 euro.