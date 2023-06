Quattro giovani trovati con grimaldelli e centraline

I carabinieri hanno sorpreso quattro giovani a bordo di due ciclomotori con arnesi da scasso e una centralina per mettere in moto qualche auto da rubare a Palermo.

I militari del radiomobile hanno denunciato quattro ragazzi – di età compresa tra i 17 e i 25 anni – notati aggirarsi in viale Strasburgo e bloccati dopo un inseguimento in via Danimarca.

I carabinieri avrebbero notato quattro giovani a bordo di due scooter che, alla vista delle auto di servizio, hanno rallentato l’andatura e spento i fari nella speranza di non essere notati.

I militari hanno intimato l’alt ai due conducenti avrebbero tentato la fuga conclusa dopo qualche centinaio di metri.

I carabinieri si sono lanciati all’inseguimento dei due mezzi poi bloccati in via Danimarca.

I quattro sono stati identificati e perquisiti: nei loro zainetti c’erano chiavi inglesi, grimaldelli e anche una centralina, un’apparecchiatura che viene utilizzata sempre più spesso dai ladri per mettere in moto auto che hanno bisogno di chiavi codificate per essere avviate.