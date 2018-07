Comune Palermo

Sono destinati a favore di persone con disabilità grave e prive del sostegno familiare i piani distrettuali “ Dopo di noi ” legge n°112 del 22.06.2016.

Con determinazione n.761 del 12.07.2018 è stato adottato avviso per provvedere agli interventi ammissibili a valere sulle risorse del Fondo come previsto dal programma regionale.

Gli interventi del Comune, nel limite delle risorse disponibili, sono a favore delle persone già in carico al Servizio Sociale Professionale e per i quali è stato già elaborato il piano personalizzato in esito alla valutazione multidimensionale, nonché delle persone che dimostrano di trovarsi nelle condizioni previste dalla legge, di età compresa tra i 18 e i 64 anni, residenti nel distretto Socio Sanitario 42. Relativamente al Comune di Palermo può essere utilizzato apposito modulo da presentare presso l’U.O. Interventi per Disabili, Soggetti da Patologie Croniche E Prevenzione delle Dipendenze Patologiche Via F.Taormina, 1 o a mezzo posta elettronica con allegata la documentazione richiesta personefragili@cert.comune.palermo.it – ufficioh@comune.palermo.it .

Gli interessati possono rappresentare la propria situazione presso i Servizi Sociali dei Comuni ricadenti nel Distretto Socio Sanitario 42.

Avviso e modulistica alla pagina https://www.comune.palermo.it/noticext.php?id=19001